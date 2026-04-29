Další Čuprův německý zásek. Vytáhl do černých čísel tamní krachující firmu
Čeští investoři v čele s Tomášem Čuprem a TCF Capital převzali v roce 2024 německý Töpfer a nastartovali jeho rychlou restrukturalizaci.
Do transakce se zapojil i Tomislav Procházka a jeho TPAG.
Firma se během necelého roku vrátila do zisku a nyní míří na 50 milionů eur tržeb a další expanzi výroby i exportu.
Příběh o tom, jak čeští investoři v čele s Tomášem Čuprem zachraňují z potíží tradiční bavorskou firmu, má svůj happy end. Výrobce kojenecké bio výživy Töpfer se vyhoupl do černých čísel. Součástí transformace byla i jeho migrace na český trh přes další aktivity Tomáše Čupra - platformy Pilulka a Rohlík.
Věřitelé Töpferu schválili vstup Čechů v roce 2024. Vedle TCF Capital Tomáše Čupra to znamenalo i zapojení jména, o kterém teprve bude na trhu slyšet - ještě ani ne třicetiletého Tomislava Procházky.
Zpět ale k začátkům vstupu obou mužů do mise v tradiční bavorské firmě. Měla samozřejmě svá specifika. Spoluinvestoři se zavázali zachovat výrobní závod v bavorském Dietmannsriedu, udržet ze 170 pracovních míst alespoň dvě třetiny a vložit do firmy čerstvý kapitál. Přislíbili rovněž využít svých zkušeností s mezinárodním marketingem, e-commerce a reorganizací výroby zvýšit tržby a efektivitu a vrátit firmu do zisku.
Stačil k tomu méně než rok. Rostoucí prodeje finančně obrozené firmy dnes přibližují výrobu k její maximální kapacitě. Investoři tak zvažují možnost rozšířit výrobní linky. Letos Töpfer cílí na 50 milionů eur v tržbách a kladnou EBITDA v jednotkách milionů eur.
„Töpfer nesrazila špatná kvalita, ale vnější šoky – zdražení energií, omezený přístup k moderním technologiím, nedostatečná distribuce. Přesvědčili jsme německé zaměstnance, že moderní způsob řízení společnosti může podpořit tradiční kvalitu výroby, na které Töpfer vždy stavěl," říká Adam Juřica, CEO TCF Capital.
Do roku 2030 plánuje Töpfer čtyřnásobně rozšířit svoji zákaznickou základnu a dodávat produkty po celém světě. Cesta k tomuto cíli vede přes růst na stávajících trzích a vstup do nových zemí zejména přes online prodeje. Jedním z nových trhů, na který Töpfer pod novými vlastníky vstupuje, je právě i Česká republika, potažmo skupina Rohlik. Čuprův online hráč v distribuci potravin, s obratem přes 1,3 miliardy eur a zákazníky v pěti zemích, otevírá Töpferu dveře k milionům lidí, což byl také jeden z argumentů, na který věřitelé slyšeli.
Práci přímo na místě měla pak TPAG Tomislava Procházky. „Přímo v továrně jsme řídili změny ve výrobě, od plánování výrobních cyklů přes řízení zásob až po logistiku. Identifikovali jsme ztrátové produkty, zefektivnili interní procesy a provedli strategické intervence v nákupech. To byla triáda základních opatření, která navýšila hrubou marži Töpferu o téměř 10 procent oproti stavu před transformací,” shrnuje Procházka.
Jeho jméno stojí mimochodem také za projektem 3D světelných reklam v tunelech pražského metra. Myšlenku projektu přinesl z Asie, v Česku dotáhl k evropským standardům a získal přízeň skupiny J&T, konkrétně fondu J&T Arch a Dušana Palcra pro investice k zahraniční expanzi své firmy European Digital Industries.