Křetínského EPH a TotalEnergies založily energetického obra. Zaměří se na flexibilní výrobu elektřiny
- Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského a francouzská společnost TotalEnergies založily společný podnik TTEP.
- Nová firma se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii.
- Vznikla tak prý druhá největší společnost v tomto oboru v Evropě.
Pokračuje jedna z největších partií v historii českého byznysu. Poté, co miliardář Daniel Křetínský na sklonku loňského roku spojil byznysové síly svého Energetického a průmyslového holdingu (EPH) s francouzským kolosem TotalEnergies, nyní obě firmy založily nový společný podnik TTEP. Ten se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii.
Podle obou firem půjde o druhého největšího hráče v tomto segmentu v Evropě. V nově vzniklé společnosti si EPH a TotalEnergies rozdělily podíl rovným dílem. EPH do nové firmy vložila svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. Za to podle dřívější dohody naopak získala přibližně 95,4 milionu akcií TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta základního kapitálu francouzské nadnárodní firmy, čímž se řadí mezi její hlavní akcionáře.
TTEP, která má sídlo v Amsterdamu, tak nyní prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní a provozuje portfolio flexibilních elektráren spolu se systémy bateriového ukládání energie v jednotlivých zemích. Celkově spravuje instalovaný nebo rozestavěný výkon 14 gigawattů (GW), přičemž výroba v roce 2025 dosáhla téměř 30 terawatthodin (TWh) elektřiny.
EPH a TotalEnergies mají s TTEP takzvané tollingové kontrakty, které oběma společnostem umožňují samostatně obchodovat své příslušné podíly na výrobě. Vedle stávajících aktivit disponuje TTEP také projekty o výkonu pěti gigawattů.
Co bude přesně dělat TTEP?
„Naše partnerství se společností TotalEnergies vnímáme jako klíčový pilíř pro zajištění stability evropských energetických systémů v tomto kritickém období transformace. Společně budujeme platformu schopnou efektivně reagovat na tržní výkyvy a zajistit spolehlivé dodávky elektřiny," uvedl předseda představenstva a majoritní akcionář EPH Křetínský.
„Tato synergie mezi našimi provozními zkušenostmi a globálním dosahem TotalEnergies je přesně tím modelem, který chceme dále rozvíjet v rámci mezinárodní expanze EPH," dodal.
Kde všude působí skupina EPH?
Skupina EPH zahrnuje kolem 70 společností v celé Evropě. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Křetínský. Loni holding zaznamenal provozní zisk (EBITDA) 3,7 miliardy eur (zhruba 90,7 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z předloňských 2,6 miliardy eur (přes 63,7 miliardy korun). Mateřskou skupinou je EP Group, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EP Group má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta vlastní skupina manažerů EPH.
Kdo vlastní TotalEnergies?
Energetická skupina je ryze soukromá. Institucionální investoři drží zhruba tři čtvrtiny firmy. Mezi největší podílníky patří americký investiční gigant BlackRock, který podle Reuters kontroluje 6,7 procenta akcií firmy. Vůbec největší akcionářskou skupinou jsou zaměstnanci, kteří souhrnně vlastní necelých devět procent.
Kde působí TotalEnergies?
Francouzská skupina je podle tržní kapitalizace šestou největší ropnou skupinou na světě. Před ní jsou jen arabská Saudi Aramco, americký Exxon Mobil, čínská PetroChina, americký Chevron a britský Shell. Ještě výraznější otisk má na trhu zkapalněného plynu (LNG), kde je s kapacitou kolem 40 milionů tun dokonce třetím největším hráčem. Nyní chce TotalEnergies svůj byznys diverzifikovat. V roce 2019 jí ropa a plyn generovaly 95 procent tržeb. V roce 2030 to má být o deset procentních bodů méně, a to ve prospěch elektřiny.
TotalEnergies začala stavět elektrárny už dříve. Kombinuje solární a větrné instalace s flexibilními zdroji, jako jsou paroplynové generátory nebo bateriová úložiště. Ke konci října 2025 disponovala instalovaným výkonem obnovitelných zdrojů přesahujícím 32 gigawattů a do konce roku 2025 plánuje dosáhnout hranice 35 gigawattů.
V souhrnu je TotalEnergies globální integrovanou energetickou společností, která vyrábí a prodává různé formy energie: ropu a biopaliva, zemní plyn, bioplyn a nízkouhlíkový vodík, obnovitelné zdroje a elektřinu. TotalEnergies působí přibližně ve 120 zemích a zaměstnává více než sto tisíc pracovníků.
