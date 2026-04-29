Europarlament zmírnil kurz povolenek. Nerudová dostala do hry výjimku pro bydlení
- Europarlament schválil mandát pro další jednání o úpravě povolenek ETS2 pro budovy a dopravu.
- Poslanci chtějí rychlejší uvolňování povolenek z rezervy a silnější pojistku kolem ceny 45 eur.
- Ve hře je i dočasná úleva pro domácnosti, definitivní dohoda ale ještě neexistuje.
Evropský parlament ve středu schválil návrhy Danuše Nerudové k úpravám systému emisních povolenek ETS2. Pro změny hlasovalo 433 europoslanců, proti bylo 120. Přijatá pozice zavádí mírnější pravidla pro systém emisních povolenek pro budovy a dopravu, definitivně rozhodnuto ale ještě není. Parlament si schválil mandát pro další jednání s členskými státy a Komisí.
Podle schváleného textu mají být při prudkém růstu ceny povolenek uvolňovány další povolenky z rezervy rychleji než dosud. Poslanci zároveň chtějí, aby Komise posoudila další sociální pojistky, včetně možnosti, aby členské státy po omezenou dobu povolenky neaplikovaly na domácnosti. Součástí návrhu je i stanovení hranice 45 eur za povolenku, po jejímž dosažení by se na trh uvolnily další, aby se cena snížila.
Nerudová už před hlasováním v rozhovoru pro e15 tvrdila, že právě o to v její iniciativě jde: ne systém zrušit, ale zmírnit jeho nejtvrdší dopady na domácnosti. Současně ale připouštěla, že ani po dnešním hlasování nic z toho ještě není definitivní a rozhodující budou až další jednání.
Nejostřeji se v rozhovoru vymezila vůči české vládě. Podle ní usnesení kabinetu Andreje Babiše, že Česko ETS2 nezavede, samo poskytuje Evropské komisi důkaz o neimplementaci evropského práva. Varuje proto před řízením o porušení povinností i před možnými pokutami.
Současně tvrdí, že bez implementace nebude mít Česko přístup k Sociálně-klimatickému fondu, v němž je podle ní pro Českou republiku 52 miliard korun. Tyto peníze mají sloužit domácnostem na zateplení, změnu vytápění nebo další opatření.
Podle Nerudové už dnes není ve hře úplné zastavení ETS2. Tvrdí, že v Evropské unii pro takový krok není dostatečná podpora a že realistická debata se vede jen o tom, jak silně se ještě podaří zmírnit dopady systému na domácnosti. „To je maximum možného, co v tuto chvíli šlo udělat,“ říká. Teď je podle ní na české vládě, zda se pokusí tuto pozici dotáhnout v dalších evropských jednáních.