Mladí Američané omezují seznamování a odhalují proč. Hlavní důvod dobře znají i Češi
- Seznamování mileniálů i generace Z se mění, ukázal průzkum mezi 1800 Američany.
- Část mladých považuje randění za velkou finanční zátěž.
- Pro polovinu randících je důležitější otázka peněz než vzájemná chemie.
Rostoucí životní náklady mění způsob, jakým osm z deseti amerických mileniálů (lidí ve věku 30 až 45 let) a příslušníků generace Z (14 až 29 let) přistupuje k seznamování s protějšky. Někteří se dokonce kvůli drahotě randění zcela vyhýbají. S odkazem na průzkum společnosti Zelle o tom informuje server Axios.
Mladí Američané v důsledku finančního tlaku odkládají životní milníky, jako je vstup do manželství či koupě domu, zatímco cena těchto milníků v průběhu času dále roste. Pro řadu mladých je ale i samotné randění velkou finanční zátěží.
Dvacet procent respondentů z generace Z a 15 procent mileniálů uvedlo, že se zadlužili ve snaze udržet si životní standard s osobou, s níž randili. Čtyřiadvacet procent příslušníků generace Z a 22 procent mileniálů svému protějšku zatajilo, že si něco nemohli finančně dovolit. Dvaatřicet procent respondentů z generace Z a 23 procent mileniálů mělo přehled o tom, kolik za své protějšky utratilo, a 47 procent dotazovaných z generace Z a 39 procent z řad mileniálů si stanovilo rozpočet na rande.
Obavy má 96 procent mladých
Polovina randících uvádí, že při rozhodování, zda se s někým dál scházet, pro ně v určitém okamžiku hrála větší roli finanční kompatibilita než chemie. Častěji hrála tato finanční kompatibilita důležitější roli pro muže než ženy (56 procent oproti 45 procentům), stejně jako pro příslušníky generace Z ve srovnání s mileniály (53 ku 46 procentům).
Přílišné mluvení o penězích ale může naopak potenciálního partnera spíše odradit. Například stěžování si na ceny všeho nebo přílišné povídání o příjmech na rande by bylo 47 procentům respondentů nepříjemné.
Průzkum o tom, jak se finanční situace promítá do seznamování, přichází v době, kdy má 96 procent mladých Američanů obavy z rostoucích cen nájmů, potravin a pohonných hmot, vyplývá z průzkumu Axios-Generation Lab, do kterého se na přelomu července a srpna zapojilo 1075 Američanů ve věku 18 až 34 let.
Pro zhruba polovinu mladých Američanů je koupě vlastního bydlení hlavní prioritou, ale jen polovina z nich se domnívá, že se v příštích deseti letech stanou vlastníky bytu či domu a 28 procent respondentů se naopak domnívá, že je to velmi nepravděpodobné.