Nové nemocnice místo dřívějších důchodů. Co bude Andrej Babiš dodávat svým voličům?
- Premiér Babiš ví, že volby nevyhraje jen marketingem, ale hlavně konkrétními výsledky pro voliče.
- Od dražších změn v penzích zatím ustupuje, aby nerozkolísal státní finance a investory.
- Hlavní „dodávky“ chce soustředit do zdravotnictví, zejména do nové nemocnice a prevence.
Andrej Babiš ví, že kvalitní politický marketing, který mu závidí opozice, nestačí. Po všech svých vládních angažmá i pečlivém sledování minulé vlády Petra Fialy ví, že sliby a posty na sociálních sítích nestačí. Velmi dobře si uvědomuje, že voliči čekají zcela konkrétní dodávky. Jasné výsledky toho, co pro ně vláda udělala nebo začala dělat.
Petr Fiala volby prohrál mimo jiné proto, že prostě nedodal. Slíbil, že nebude zvyšovat daně. A zvýšil skoro všechny přímé daně. Slíbil, že sníží počet státních zaměstnanců, ale jejich řady se naopak o desítky tisíc lidí rozšířily. Slíbil, že skoncuje s dotačním byznysem a utne všechny národní dotace, které před vstupem do Strakovy akademie vyčíslil v roce 2021 na 106 miliard korun. Vyškrtal jich minimum. Prostě nedodal. A vysvětlení nebo výmluvy, že byla po ruském útoku na Ukrajinu a energetické krizi mimořádná doba, voliče příliš nezajímají. Čekají, že vláda dodá.
Andrej Babiš si velmi dobře uvědomuje, že dodávat musí. A že to, co neudělá na začátku mandátu, už v jeho druhé půli bude dodávat těžce. Proto je potřeba začít tady a teď. Bez odkladů. Bez ohledu na to, že startuje své vládnutí v asi ještě složitější situaci než Petr Fiala v roce 2021. Svět je ve stavu geopolitické nejistoty, jakou nezažíval od konce studené války. O naší prosperitě se mnohem víc bude rozhodovat mimo hranice. A vláda bude mít jen velmi malý manévrovací prostor, jak dopady divoké geopolitiky na naši prosperitu a bezpečnost ovlivnit. Tady může v nejlepším případě dobře reagovat.
Voliči ale čekají politické dodávky bez ohledu na to. A čekají jako vždy dvojité B. Bezpečí a blahobyt. A budou vládnutí hodnotit podle toho, kolik dostali. Co se pro ně změnilo a zlepšilo. Andrej Babiš jim toho nasliboval hodně. A protože má především starší voliče, které zajímají sociální výdaje státu a zdravotnictví, míří právě sem.
Dřívější penze jdou k ledu
Pilířem seznamu slibů a změn byly penze. Zastavení posunu důchodového věku na 65 letech, velkorysejší valorizace a zvyšování důchodů u starších generací. To, už se snažil přes ministra práce Aleše Juchelku rozjet bez řádného projednání ve zkrácených lhůtách. Zastavila ho ale jeho ministryně financí Alena Schillerová s varováním, že takový dlouhodobý zásah do penzí, který by zvyšoval výdaje na dlouhé roky dopředu o desítky miliard korun ročně, by výrazně znervózněl zahraniční investory, kteří by nám zvedly úroky ze státních dluhopisů.
Toto riziko si Babiš jako byznysmen, který umí počítat, velmi dobře uvědomuje. Ví, že každá desetina procenta znamená obří růst splátek, které už v rozpočtu na letošní rok dosahují 120 miliard korun. A moc dobře ví, že investoři budou nejcitlivěji reagovat právě na dlouhodobé a systematické zásahy do státních financí, jako jsou penze. Proto už oznámil, že plány na vylepšování důchodů zatím odkládá.
Slibové dodávky se naopak bude snažit soustředit do zdravotnictví. Jako svou vysokou prioritu Babiš prosazuje především stavbu nové pražské supernemocnice, která by měla vyrůst v pražských Letňanech. Premiiér už pro tyto plány nalodil i opoziční pražské politiky v čele s místopředsedou ODS a adeptem na pražského primátora Tomášem Portlíkem. Stavět by chtěl formou spolupráce státu a soukromého byznysu v rámci public private partnership (PPP). A rovnou už zmiňuje, že ideálním partnerem by tady byla skupina Penta, která spojuje development a zdravotnictví.
Nemocnice Andreje Babiše
Kromě toho se Andrej Babiš intenzivně zaměřuje na programy prevence rakoviny a duševního zdraví. Tady se propojuje více zájmů. Osobnostní, politický i byznysový. Kvalitní zdravotnictví je pro voliče podle všech možných průzkumů klíčové téma. A jeho důležitost roste s věkem. Andrej Babiš reprezentuje jedinou stranu západního světa, která má víc než polovinu voličů ve věku na 60 let. Tedy z generací, které zdravotnictví potřebují a využívají nejvíc.
Sám Andrej Babiš je navíc člověkem, který má o zdraví po všech svých zkušenostech obavy. Ištván Léko, jeho blízký přítel, bývalý šéfredaktor Lidových novin za Babišova vlastnictví, popisuje v knize O Babišovi bez Babiše, sestavené k jeho šedesátým narozeninám v roce 2014, jak si s Andrejem Babišem vždy dobře rozuměli nejen kvůli tomu, že oba pocházeli ze Slovenska, ale také proto, že oba byli hypochondři.
K tomu se přidává i byznysová stránka, která ve všech rozhodováních Andreje Babiše hraje důležitou roli. Zatímco petrochemický a potravinářských Agrofert Andrej Babiš převádí do svěřenského fondu, dál zůstává vlastníkem holdingu SynBiol, do něhož je začleněn i fond Hartenberg, který masivně investuje především do zdravotnictví.
Takže dodávky voličům se z velké části budou realizovat právě přes investice do zdravotnictví. To jsou na rozdíl od uvolňování penzí skutečně investice. A nebudou příliš znepokojovat zahraniční investory, kteří nakupují státní dluhopisy. A ti nám nebudou zvedat úroky.
Priority investorů
Andrej Babiš si tím bude i stavět jistý druh pomníku. Francouzští prezidenti tradičně mají své "grand projet", velké projekty. Pyramidy v Louvru, muzea, knihovny, Babiš si chce postavit nemocnici. Dobře, že ho všechny vlivy tlačí do těchto typů dodávek voličům.