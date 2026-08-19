Bohatne jen část společnosti. Umělá inteligence může trend dále urychlit
- Přerozdělení bohatství dostává nový, silnější impulz.
- Ekonomiky se stávají křehčími.
- Česká sázka na nemovitosti může řadu negativních změn odštítit.
Světová ekonomika se stále více vyvíjí podle takzvaného „K-modelu“. Zatímco nejbohatší vrstvy společnosti zvyšují svůj podíl na celkovém bohatství, střední třída postupně ztrácí. Klíčovým faktorem přitom nejsou příjmy, ale vlastnictví aktiv, zejména akcií a podílů ve firmách. Tento trend je patrný napříč zeměmi i uvnitř jednotlivých ekonomik.
Za tímto vývojem stojí především mimořádně silný růst akciových trhů. Ten v poslední dekádě překonal většinu ostatních investic a jeho náskok se po roce 2020 dále zvýšil. Protože akcie drží především nejbohatší domácnosti, růst tržní kapitalizace vede automaticky k dalšímu soustřeďování bohatství. Nejvýrazněji je tento jev patrný ve Spojených státech, kde se zároveň zvýšil podíl firemních zisků na úkor mezd.
Když musejí utrácet bohatí
Rostoucí koncentrace bohatství ovlivňuje i fungování ekonomik. Spotřeba je stále více závislá na výdajích majetných domácností, zatímco nižší a střední příjmové skupiny zůstávají citlivější na úvěrové podmínky či ztrátu zaměstnání. Ekonomika se tak stává zranitelnější vůči výkyvům na finančních trzích a zároveň méně schopnou přenášet výhody růstu do širší populace.
S rostoucí nerovností sílí také politický tlak na zásahy státu. Přerozdělovací politika sice pomáhá nejchudším domácnostem, často však zvyšuje fiskální náklady a zatěžuje střední třídu. Ochranná obchodní opatření a cla většinou nedokážou obnovit zaniklá pracovní místa ani rozšířit vlastnictví kapitálu mezi širší veřejnost.
Do hry navíc vstupuje umělá inteligence. Ta může zvyšovat produktivitu a některé rozdíly ve mzdách dokonce zmírňovat. Současně však vytváří nové zdroje zisků pro vlastníky výpočetní infrastruktury, dat a technologických platforem. Pokud se výnosy z AI soustředí pouze do rukou úzké skupiny investorů, může se současný trend koncentrace bohatství ještě urychlit. Řešením by proto mohlo být širší vlastnictví aktiv prostřednictvím zaměstnaneckých akcií, podílů na zisku nebo veřejných investičních fondů.
Česká realita
V českém prostředí je tento trend zatím méně výrazný než ve Spojených státech, a to díky tradičně nižší příjmové nerovnosti a vysokému podílu domácností vlastnících vlastní bydlení. Přesto se i zde majetkové rozdíly postupně zvětšují. Hlavním zdrojem bohatství českých domácností zůstávají nemovitosti, jejichž ceny v posledních letech výrazně rostly, zatímco finanční aktiva jsou stále koncentrována spíše mezi majetnějšími domácnostmi.
Současně roste dostupnost investování a podíl obyvatel, kteří drží akcie či podílové fondy, což může část rozdílů mírnit. Na druhé straně zhoršující se dostupnost bydlení vytváří stále výraznější bariéru mezi domácnostmi, které již majetek vlastní, a těmi, které si jej teprve vytvářejí.