Umělá inteligence srazí platy. Polovina firem v Německu počítá kvůli AI s poklesem mezd
- Polovina německých firem očekává, že využívání umělé inteligence povede v příštích pěti letech k poklesu mezd.
- Snížení platů hrozí zejména méně zkušeným pracovníkům s praxí do pěti let, a to nejčastěji v sektoru služeb.
- U vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s delší praxí naopak podniky připouštějí, že by AI mohla mít na výši jejich výdělků pozitivní vliv.
Řada podniků v Německu předpokládá, že rostoucí využívání umělé inteligence (AI) povede v příštích pěti letech k poklesu mezd. Informoval o tom mnichovský ekonomický institut Ifo s odvoláním na výsledky průzkumu mezi zhruba třemi tisícovkami německých podniků, které již AI využívají.
Zhruba polovina dotazovaných podniků očekává pokles mezd u zaměstnanců s praxí kratší než pět let. U pracovníků s delší praxí počítá s poklesem mezd zhruba 40 procent respondentů, píše institut Ifo.
„Podle mnoha firem nebude umělá inteligence ovlivňovat mzdy všech zaměstnanců stejným způsobem,“ uvedla výzkumnice Ifo Anna Ruffertová. „S poklesem mezd počítají zejména u méně zkušených pracovníků,“ dodala.
Pokles mezd u svých zaměstnanců kvůli AI podle průzkumu očekávají nejčastěji provozovatelé služeb. „U zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, zejména v kombinaci s delší praxí, považují podniky častěji za možné, že umělá inteligence bude mít na výši platů pozitivní vliv,“ upozornila Ruffertová.