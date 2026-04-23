Dividenda ČEZ míří ke 42 korunám, stát může na valné hromadě spustit historické porcování
- Čistý zisk energetické skupiny naznačuje dividendu 42 korun na akcii, stát letos zřejmě protinávrh nepodá.
- Na valné hromadě se může řešit vyčlenění nevýrobních aktivit jako první krok k restrukturalizaci firmy.
- Ministerstvo financí drží na valné hromadě drtivou většinu hlasů a prosadí si v podstatě jakýkoli bod agendy.
Valná hromada ČEZ se tradičně koná na konci června. Obvykle se na ní řeší standardní body programu, mezi které mimo jiné patří schválení účetních výkazů, personální otázky nebo rozdělení zisku z minulého roku. Právě hlasování akcionářů o dividendě je trhem velmi sledovanou událostí.
Výsledky za rok 2025 firma oznámila 12. března. Čistý zisk, který slouží jako základna pro výpočet dividendy, dosáhl 28,1 miliardy korun. To při stávající dividendové politice, která počítá s výplatou 60 až 80 procent konsolidovaného čistého zisku, naznačuje dividendu v rozmezí 31 až 42 korun na jednu akcii.
Mám za to, že trh čeká spíše hodnotu blížící se horní hranici, tedy 42 korun na akcii. Nemyslím si, že by letos došlo k protinávrhu ze strany majoritního akcionáře, tedy ministerstva financí, a k odhlasování vyšší, například stoprocentní dividendy, jak jsme to zažili v roce 2022. Důvodem je, že v roce 2025 se stále ještě platila speciální daň z neočekávaných zisků.
Na programu jednání přistanou „zajímavé“ body
Maximální výplata by se mohla v optimistickém scénáři opět vrátit do hry v příštím roce, tedy ze zisku roku 2026. Na pořad letošní valné hromady by se však mohl dostat ještě další zajímavý bod. Podle politické rétoriky by měl stát provést první krok či kroky k nacionalizaci ČEZ. Dovedu si představit, že kromě tradičních bodů programu tak bude zařazen další, který by se týkal například vyčlenění nevýrobních aktivit ČEZ do samostatné společnosti.
To by byl první krok k restrukturalizaci, kdy by následně mohlo dojít k uvedení zmíněné části ČEZ na burzu. Získané prostředky by mohly financovat další možné kroky. V posledních letech se valné hromady zúčastňovalo v průměru necelých 80 procent všech akcionářů. Státní podíl v ČEZ přitom činí skoro 70 procent.
To znamená, že při hlasování na valné hromadě má stát obvykle kolem 90 procent přítomných hlasů. Tím pádem si dokáže prosadit i kvalifikovaná rozhodnutí a odsouhlasí si v podstatě jakýkoli bod agendy valné hromady.