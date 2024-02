Ať už v tendru na nové dukovanské a případně temelínské reaktory zvítězí francouzská společnost Electricité de France (EDF), nebo jihokorejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), otevřou se dveře ke strategické spolupráci, která může jít i nad rámec jaderné energetiky. Tím spíš, že oba zájemce o pozici hlavního dukovanského dodavatele ovládá jejich domovský stát – EDF stoprocentně, KHNP většinově přes její mateřskou firmu Kepco.

Francie i Jižní Korea jsou lákaví strategičtí partneři. Tyto země disponují výzkumnými a vývojovými kapacitami v řadě oborů budoucnosti a spolupráce s nimi může posílit české know-how potřebné pro modernizaci ekonomiky. Stejně tak je lákavé posílit průmyslové vazby mezi jednotlivými firmami.

Francie vede tábor zastánců jaderné energetiky v Evropské unii. Bude hrát zásadní roli ve formování nových dodavatelských řetězců a průmyslových platforem tohoto odvětví a v navazujících oborech. Výhledově chystá výstavbu až 14 velkých jaderných reaktorů a české společnosti budou usilovat o subdodávky. Pokud si Češi v Paříži o něco zásadního skutečně řeknou, nejspíš by to měla být širší spolupráce právě v jaderném odvětví, jež zahrnuje výrobu energie, průmysl i výzkum.

Výrazný posun: V tendru na Dukovany končí americký Westinghouse! Zbývají dva uchazeči • ČTK/Blesk Zprávy

Také Jižní Korea je jednou z velmocí jaderné energetiky. Úvahy stratégů by se ale měly v jejím případě ubírat i za hranice tohoto odvětví. Východoasijská země je světovou špičkou v polovodičových čipech, strategickém oboru 21. století. Korejské firmy už také postavily fabriky na výrobu baterií v Polsku i Maďarsku, Česku se ale zatím vyhýbaly. Korejská republika posiluje i v obranném průmyslu, čehož využívají Poláci, kteří chystají výrobu korejských tanků. Evropská unie považuje Soul za klíčového spojence v takzvaném de-riskingu, tedy omezování závislosti na dodávkách z Číny.

Americký příklad

Americká Westinghouse Electric Company paradoxně nabízí příklad, jak vyhlídky na úspěch v soutěži o výstavbu reaktorů v Česku mohou ovlivnit i další spolupráci, a to dokonce se zemí jako Spojené státy. Westinghouse – od roku 2018 už s kanadskými majiteli, kteří vystřídali předchozí japonskou Toshibu – si v Praze opět vyslechl nepříznivou zprávu. Zhruba před dekádou byl jedním z finalistů temelínského tendru, který zkrachoval, nyní ho Češi ještě v průběhu dukovanského výběrového řízení fakticky vyřadili kvůli nesplnění podmínek. Někdejší účast Westinghousu v soutěži o zakázku v jihočeském Temelíně ale nepřímo povzbudila jinou česko-americkou spolupráci, jakkoli s ní Westinghouse neměl nic společného: projekt moderního reaktoru příští, tedy čtvrté generace.

Centrum výzkumu Řež nedaleko Prahy v té době spolupracovalo s proslulou americkou laboratoří Oak Ridge National Laboratory na vizi velmi malého reaktoru, který bude místo vody využívat chlazení tekutými solemi. Projekt později získal název Energy Well. Výhodou podobných reaktorů je vyšší účinnost i bezpečnost – dosáhnou podstatně vyšších teplot a z bezpečnostního hlediska je důležitá schopnost solí teplo absorbovat. A Američané zjistili, že Česko, už tradičně, patří spolu s USA a Čínou ke třem zemím s největšími zkušenostmi v oblasti solných technologií pro jadernou energetiku.

Další rozvoj Energy Well si podle všeho žádal větší úsilí, než se mu u nás dostalo. Čechy předběhl s podobným projektem původně kalifornský startup Kairos Power, který loni získal povolení pro výstavbu demonstračního reaktoru v průmyslovém areálu Oak Ridge. Jiří Duspiva, manažer pro rozvoj podnikání Centra výzkumu Řež, se ale domnívá, že úspěch Kairosu nakonec může být povzbuzením i pro Energy Well. Mohl by totiž nalákat investory k evropské alternativě. Tomu nahrává vývoj v Evropské unii. Loni v ní získali navrch zastánci jádra v čele s Francií, a Evropská komise dokonce ohlásila vznik průmyslové platformy pro malé modulární reaktory. České projekty tak nyní mají větší šanci se prosadit i s evropskou podporou.