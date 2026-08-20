Putin se do Evropy vrací zadními vrátky. V jednom citlivém odvětví zůstáváme závislí na Moskvě
- Vyhodit Rusko z jaderného sektoru v reakci na invazi na Ukrajinu se zdálo být v porovnání se situací v ostatních energetických odvětvích relativně snadné.
- Jádro se téměř nestaví a Rusko bylo přítomno jen ve dvou projektech.
- Uzavřená věc? Ne tak docela.
Ta zpráva proběhla téměř bez povšimnutí: 22. července vydalo ministerstvo životního prostředí spolkové země Dolní Sasko povolení pro dceřinou společnost francouzské jaderné společnosti Framatome ke stavbě továrny na výrobu palivových souborů pro ruské jaderné reaktory typu VVER 1000. Mělo se jednat o způsob, jakým se Evropa, respektive ty země, které tento typ reaktorů používají (včetně Česka, kde se tento typ nachází v obou temelínských blocích), definitivně odstřihne od závislosti na ruském palivu. „Doma“ vyrobené palivo a definitivní konec ruského vlivu.
Problém nicméně tkví v tom, že Framatome závod staví v licenci s ruským státem ovládaným výrobcem paliva, společností TVEL. Faktický vliv Kremlu, byť nepřímý, tak i nadále přináší rizika, na něž upozorňují mimo jiné německé informační služby a probíhá intenzivní diskuze, jak zajistit, aby se ruská strana nedostala k potenciálně citlivým informacím.
Kritika také celkem pochopitelně zaznívá vůči faktické legitimizaci ruského vlivu na energetiku v citlivé oblasti jaderné energetiky. Objevují se obavy, že nakonec zvítězí hospodářské zájmy a ekonomický pragmatismus v době, kdy Rusko stále vede agresivní válku proti evropské zemi. V souvislosti s Německem pak toto rozhodnutí má ještě navíc specifický rozměr, neboť náš západní soused musel po ruském vpádu na Ukrajinu provést asi nejvýraznější politický, hospodářský a bezpečnostní obrat ve svých poválečných dějinách.
Rusko jako klíčový dodavatel pro medicínský průmysl
Jestliže předchozí zprávě byla věnována jen malá pozornost, prakticky bez jakéhokoliv mediálního pokrytí již léta prochází skutečnost, že je Rusko dodavatelem více než dvou třetin radioaktivních materiálů pro medicínské účely. Pozice Ruska jako dodavatele je přitom tak zásadní, že není pravděpodobné, že by byl v budoucnu nahrazen. Jeho význam je pak zejména v šíři produktů, které dodává.
Tato závislost je nebezpečná především pro Evropu, kde může v nejhorším případě ohrozit samotnou dostupnost léčby. Závislost na dovozu těchto důležitých medicínských produktů je ostatně jedním z důvodů, proč je jaderný sektor obecně uchráněn před plošnými sankcemi. Rusko přitom svůj podíl v tomto segmentu dlouhodobě a systematicky posiluje a hodlá v tom pokračovat i do budoucna výstavbou nových výrobních kapacit.
Svět, který se už nevrátí
Závislost v takto citlivém odvětví jen potvrzuje, jak zásadní dějinný zlom představuje ruská agrese na Ukrajině. V minulých desetiletích jsme zcela samozřejmě budovali vzájemně závislostní vztahy v přesvědčení, že obchodující země spolu neválčí, a neváhali jsme na tomto předpokladu postavit dodávky klíčových komodit i naše schopnosti vypořádávat se s nenadálými událostmi či pohromami. Koneckonců jen máloco je odrazem důvěry ve stabilitu vzájemných vztahů než právě závislost na dovozu léčebných a ochranných prostředků. Vzpomeňme ostatně na nedostatek roušek a medicínského materiálu v počátcích pandemie covidu.
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Propojený systém, postavený na efektivitě globalizace a vzájemné důvěře, byl možná definitivně pohřben s ruskou lží opakovanou až do 24. února 2022, že vojáci na hranicích Ukrajiny sem přijeli jen na vojenské cvičení. Výše zmíněné oblasti přetrvávající závislosti jsou pak upomínkou na starý svět, který se již nevrátí.