V developerském dravci se změnily poměry. Světový budovatel vodních děl od bratra získal další dvě pětiny
- Jeden z nejbohatších Čechů Jaromír Tesař upevňuje vliv v realitním byznysu.
- Firma Energo-Pro Real Estate má pomocí peněz z energetiky proměnit lukrativní části pražských Vršovic i Žižkova.
- Kromě energetiky se v poslední době věnuje také zemědělství.
Český vládce vodních zdrojů energie Jaromír Tesař posiluje pozice i v realitách. Od svého bratra Petra získal dalších 40 procent ve společném podniku Energo-Pro Real Estate a nově ovládá 90 procent společnosti. Finanční podrobnosti transakce firma ani podílníci neuvádějí.
Informaci redakci e15 potvrdila mluvčí společnosti Hana Hikelová. Transakce podle ní zohledňuje, jakou kapitálovou roli při akvizici projektů sehrála dnes majoritní skupina DK Holding Investment (DKHI) Jaromíra Tesaře. Tento scénář ostatně naznačuje i výroční zpráva DKHI, podle níž bylo zvýšení podílu hrazeno započtením dříve poskytnuté půjčky.
Posílení diverzifikace
Směřování firmy se podle Hikelové nemění. „Projekty, jejichž realizaci nefinancuje DKHI, se řeší skrze jinou firmu, ve které je podíl obou bratrů 50 na 50,“ dodala Hikelová s tím, že žádné další změny vlastnické struktury se neplánují. Dříve také uvedla, že pro Tesaře jde o typickou diverzifikaci podnikání. Kromě energetiky se v poslední době věnuje také zemědělství. Na Svitavsku už zkonsolidoval kolem desítky agrárních firem.
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