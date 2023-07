Týden v kryptu: FTX chtěla koupit ostrov, Melanie Trumpová podvedla NASA a meme-dog má rakovinu plic | e15.cz

Jako vždy začneme trhy, byť se toho nyní příliš (aspoň na kryptu) neděje. Hodnota všech kryptoměn velmi mírně oslabila o 1,2 procenta na 1,241 bilionu dolarů.

Po ETF euforii minulých týdnů padala i jednička na trhu bitcoin. Ten neudržel hranici 30 tisíc dolarů, ztratil 1,4 procenta a prodává se mezi 29 a 30 tisícovkami dolarů.

Ether pak oslabil dokonce o tři procenta a jeden token nyní vyjde na 1875 dolarů.

Z TOP 100 je vítězem týdne projekt XDC Network, jehož token vyskočil o 65 procent. Jedná se o další z řady nových blockchainů, který slibuje revoluci na poli globálního obchodu a financí. O 33 procent vyskočil blockchain Kaspa a o téměř 18 procent pak token Chainlinku.

Poražených je víc, i když žádná tragédie to není. Už nějakou dobu oslabují tokeny stakingových platforem, dva největší poražení jsou z TOP 100: Rocket Pool a Lido. První ztratil téměř 15 procent a druhý 12,8 procenta. O více než 12 procent klesla i Solana, když se prodává za 24,60 dolaru.

SEC chce víc peněz na „boj s kryptem“

Už je to trošku ohraná písnička, tak si to americké regulatorní okénko odbudeme radši hned na začátek, ať je to rychle za námi: Minulou středu vyrazil Gary Gensler do amerického Senátu a prosil tu o další peníze pro Komisi pro cenné papíry SEC, které šéfuje.

Svět krypta je podle něj Divoký západ a aby s ním mohl náš novodobý Wyatt Earp a jeho skupinka odvážných bojovat, potřebují prý na další rok 72 milionů dolarů přidat. To je pro ty pomalejší v matice skoro 1,6 miliardy.

„S rozpočtem, který umožní rozšíření našeho působení, z nás mohou být ještě silnější ochránci americké veřejnosti a investorů,“ řekl Gary před senátním výborem. Aktuálně přidělené dvě miliardy a 364 milionů dolarů podle něj při započtení inflace jen tak tak stačí na současné fungování komise. S novými prostředky by prý mohla přidat až 170 nových pracovníků.

Vystoupení Genslera se neobešlo bez tradičního grilování.

"Mr. Chairman, why did you and the SEC allow the FTX fraud to happen?"



👀 Watch Sen. @SenJohnKennedy grill @SECGov Chair @GaryGensler over the agency's lack of oversight of @FTX_Official. pic.twitter.com/CQdk6qQQK3 — CoinDesk (@CoinDesk) July 19, 2023

Krypto Twitter si opět vybral pár svých oblíbenců, kteří dávali šéfovi SEC do těla. Co už zapomněli říct, je to, že řada většinou demokratických zákonodárců by klidně komisi na boj s kryptem přidala ještě víc. A že i řada grilujících republikánů bitcoin a další zas tak nemiluje. A často jim jen vadí, že Gensler nebyl vůči celému průmyslu přísnější už dříve a trošku si nevšiml rizik spojených s FTX nebo s Terra Lunou.

Nový zákon proti DeFi

To nám dává krásný oslí můstek k této „bombě“: Skupina amerických senátorů z obou stran pracuje na novém návrhu regulace kryptoměn.

Víceméně chtějí, aby se protokoly DeFi (decentralizovaných financí) řídily stejnými pravidly proti praní špinavých peněz, jako je tomu u jakýchkoli jiných firem či organizací. Opět jsme si mohli poslechnout, jak se díky kryptu financuje Severní Korea nebo se z něj platí dodávky smrtícího fentanylu do Spojených států.

A opět tam chybělo, že se kryptem zaplatilo jen za pět procent dodávek a 95 procent, jak jinak, zaplatil starý dobrý americký dolar. To už nemá cenu ani glosovat.

Podle nové studie společnosti Elliptic navíc peníze používané na nákup drogy od zhruba stovky čínských dodavatelů nepocházejí z DeFi, ale z centralizovaných burz.

Jinak jen dodám, že většina velkých DeFi, a to decentralizované by mělo být v uvozovkách, už dnes nějakou formu samoregulace používá. Adresy spojené s Koreou, Ruskem či s organizovaným zločinem si na Uniswapu a podobně nezatradují. Ale to senátorům asi jen tak nevysvětlíme.

Novinky z Paříže

Pařížská Ethereum Community Conference je jednou z nejdůležitějších událostí roku a i letos si ji spousta projektů vybrala k tomu, aby učinila důležitá oznámení. Souhrn udělal na svém Twitteru americký Bankless a já si tady vyberu pár nejdůležitějších novinek.

Jednou z nich je UniswapX, nový trading protokol největší decentralizované směnárny Uniswap. Její verze X přináší takzvané dutch auctions neboli holandské aukce podle místa, kde se poprvé uskutečnila před 150 lety při prodeji květin. Holandské aukce fungují jako otevřené aukce s klesající cenou. Co to ale znamená?

Prodávající cíleně nastaví takovou cenu aktiva, kterou podle něj není nikdo ochotný zaplatit. Následně cena postupně klesá, než se objeví první dražitel, který je ochotný ji zaplatit. V kryptosvětě se používají například při dražení NFT.

Link s detaily je zde.

Hodně zajímavé je také společné oznámení GnosisDAO, která stojí za blockchainem Gnosis, a projektu GnosisPay. Jeho tvůrci budují nový decentralizovaný platební systém a v Paříži představili jeho základní architekturu a hlavně: první debetní VISA kartu.

Gnosis Pay se označuje za první DPN, tedy decentralizovanou platební síť. Víceméně jde o druhou vrstvu na již tak velmi levném blockchainu, která umožní vytvoření speciálního účtu na utrácení. Tam si převedete prostředky, které budou směněny na eurový stablecoin, a s tím pak můžete vesele platit, ať už přes zmiňovanou VISA kartu, nebo posíláním SEPA plateb.

Pokud se tohle podaří rozjet, tak se máme na co těšit.

5. Gnosis Pay 💳



Self-custodying crypto onchain, but spending it with a Visa card when you need to?



That’s the @gnosispay way! @GnosisDAO just revealed this new decentralized payment network and an associated Visa-powered Gnosis Card.



6/9 pic.twitter.com/L8BCRHxnl4 — Bankless (@BanklessHQ) July 20, 2023

Starknet, jedna z nejslibnějších druhých vrstev Etherea využívající ZK Proofs, oznámila, že i oni umožní, aby na jejich technologii vznikaly další blockchainy, takzvané appchains. Žadatelé si to mohou už dnes vyzkoušet pomocí připraveného nástroje Starknet Stack.

We are incredibly excited to introduce Starknet Appchains!



Starknet is emerging as one of the most performant and innovative scaling platforms out there. The most brilliant and innovative apps and tools are all there. pic.twitter.com/OB8exT29lw — Starknet ✨️🐺 (@Starknet) July 19, 2023

A ještě na závěr doporučím tweet Nicka Cartera, který se týdenní akce zúčastnil. Jde mi spíš o zachycení atmosféry a toho buzzu, který je tam všude cítit. Každý, kdo byl na nějaké akci v rámci Prague Blockchain Weeku, respektive na BTC Prague, to asi pocítil také. Tedy že i když už se rok plácáme v pořádném bear marketu, vlastně to není moc cítit. Ta deprese není nějak hluboká, lidí, kteří tomu všemu věří, je víc a víc, a všichni si tak vlastně užívají tu pauzu před další mánií.

Some reflections on @EthCC this week:



- I’ve never seen buzz like this in crypto. This is not bear market behaviour. We’re supposed to be rekt and depressed. There was over 200 side events and the major ones were so rammed I gave up on even trying to get into them. Really felt… — drnick 🌗 (@DrNickA) July 22, 2023

Obžalovaný šéf FTX diskredituje svědky

Tento týden se také objevilo několik zpráv ohledně FTX a Sama Bankmana Frieda. Toho nyní vyšetřují za to, že novinářům pustil deník šéfky Alamedy – své občasné milenky Caroline Ellisonové. Podle amerického ministerstva spravedlnosti se to dá klasifikovat jako snaha o diskreditaci svědka. Zatímco SBF dodnes popírá, že udělal něco špatně, Ellisonová hned po pádu burzy začala spolupracovat s úřady a naprášila, koho mohla.

Dozvěděli jsme se také, že Samův bratr si za peníze z FTX chtěl koupit mikronéský ostrov Nauru. Úplně netuším, jak to hodlal provést, když se jedná o nejmenší ostrovní stát na světě.

Každopádně zajímavější je, že se SBF nyní opakovaně objevil na Manhattanu a panuje podezření, že výměnou za lepší jednání začal prášit taky, a to na konkurenci.

Holy fuck.



So yesterday, the SDNY randomly filed new files in the old Tether and Poloniex case.



The file was that they wanted to depose a crypto trade whose name was redacted…



Look who was in NY near their office…



Is he trying to cut a deal by ratting out others?!?!?? https://t.co/ktAuG6mwRr — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) July 21, 2023

Doge-dog má rakovinu

No a špatná zpráva ze světa Dogecoinu. Cheems, nejslavnější meme-dog na světě, podle kterého byla měna vytvořena, byl diagnostikován ve svých 17 letech s rakovinou plic.

Prý to vypadá neléčitelně, tak ať to tam, hafíku, nahoře pěkně štěká.

Melanie podvedla NASA

Melanie Trumpová má očividně problém se svojí NFT kolekcí. Jeden z jejích předražených JPEG totiž využívá fotku z přistání Apolla 11 na Měsíci. Buzz Aldrin na té fotce stojí poprvé na povrchu Luny.

Ale ejhle, zapomněla se zeptat americké NASA, jestli může ikonickou fotku použít. Ta se proti tomu ohradila a vše bude mít pravděpodobně soudní dohru.

Krypto se zamilovalo do křečků

Říkáte si, že Melanie a ukradená fotka by mohly být bizárem na konec? No asi mohly, ale tentokrát tu máme něco lepší. Tady jen krátce, protože k tomu budu psát delší text pro e15.

Kryptošílenci si vždycky něco najdou. A když zrovna neletí žabák PEPE, Shiba-Inu či jakákoli další magořina, tak si prostě něco vytvoří. No a tím něčím jsou teď závody křečků. Ano, slyšíte správně, závody křečků.

Zkuste si zajít na stránku hamsters.gg a můžete sledovat čtyři křečky, jak pěkně čekají ve svých krabičkách, pak jim někdo otevře dvířka a oni „běží“ závod. Koukl jsem na dva, větinou vyběhl maximálně jeden či dva a další nevzrušeně zůstali v krabici.

To ovšem vůbec nikoho neodrazuje, aby na závody sázel. Aktuálně je to při 16 závodech za den asi 80 tisíc dolarů denně, suma ale postupně roste. Pokud se tempo udrží, budou to miliony dolarů měsíčně.

Každopádně spolu s platformou vznikl i token HAMS, který si zažil správné meme-rodeo, když od čtvrtka do pátku vyskočil na desetinásobek, pak polovinu ztratil a tak dále a tak dále.

No, aspoň se v létě nenudíme.