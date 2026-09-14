Husqvarna mění péči o trávník a roboty posílá z golfu na fotbal i zahrady
Robotické sečení přestává být jen otázkou domácího pohodlí. Husqvarna při přípravě British Masters ukázala jeho využití v náročném sportovním provozu. Profesionální stroje pomáhají udržovat golfové i fotbalové plochy, zatímco domácí Automower šetří majitelům čas. Klíčem je správné nasazení, ne samotná automatizace.
Sportovní partnerství lze měřit viditelností loga. V případě Husqvarna British Masters ale značka vstoupila i do každodenního provozu pořadatelského areálu. V anglickém The Belfry pomáhaly její robotické sekačky připravovat fairwaye Brabazon Course, tedy krátce střižené dráhy mezi odpališti a jamkovišti.
Turnaj vyhrál 30. srpna Angličan Joe Dean. Závěrečných 63 ran mu přineslo první titul na DP World Tour a náskok tří úderů. Husqvarna byla letos poprvé titulárním partnerem akce.
Automatizace mění rozdělení práce
Během příprav se o fairwaye staralo sedm robotických sekaček CEORA. Pro turnajový týden výrobce připravil patnáct jednotek a noční režim od 20 do 6 hodin. Provoz sečení se tak měl přizpůsobit hře, nikoli naopak. Podobné plánování je důležité všude, kde má jeden prostor během dne několik způsobů využití.
Autonomní práce přitom neodstraňuje potřebu obsluhy. Turnajový plán zahrnoval specializovaný tým pro přesuny strojů, dohled, čištění, kalibraci a výměnu nožů. Technologie přebírá opakované sečení, zatímco lidé dál rozhodují o péči a zajišťují servis. Právě toto rozdělení práce je podstatnější než představa zcela bezobslužného areálu.
CEORA využívá satelitní systém EPOS a digitálně vymezené pracovní oblasti. Správci mohou měnit hranice a harmonogram podle počasí či provozu. Akumulátorový pohon zároveň omezuje hluk a při práci nevytváří přímé výfukové emise. To rozšiřuje možnosti nasazení v prostředí, kde se pohybují návštěvníci nebo sportovci.
Využití nekončí u golfových resortů
Husqvarna nabízí profesionální roboty CEORA a Automower i pro fotbalová hřiště. Uplatnění mají také v hotelových, firemních či obecních areálech. Pro provozovatele je důležité sladit kapacitu stroje s plochou, požadovanou četností sečení a dostupným časem. Fotbalový tréninkový areál má jiné provozní nároky než reprezentativní trávník před kancelářemi.
The Belfry ukazuje organizační možnosti robotiky, nikoli univerzální návratnost. Tu je třeba počítat pro konkrétní provoz včetně instalace a servisu. Přínosem může být pravidelnost sečení a prostor pro další práci personálu. Ani robot nenahrazuje veškerou péči o zeleň.
Doma se návratnost počítá také v čase
Pro soukromé zahrady slouží rezidenční modely Automower. Vybrané varianty umožňují ovládání aplikací nebo instalaci bez ohraničujícího vodiče. Důležité je vybrat konfiguraci podle velikosti, sklonu a členitosti pozemku. Technologie pro rozsáhlý sportovní provoz a domácí stroj nejsou totožné, sdílejí však princip průběžného automatického sečení.
Majitel zahrady nemusí hodnotit přínos jen finančně. Podstatná může být možnost odjet na výlet nebo využít volné odpoledne jinak než údržbou trávníku. Husqvarna tak propojuje profesionální robotiku s běžnou potřebou domácností: udržovat zeleň pravidelně a omezit čas strávený rutinní prací. Zahrada přitom zůstává místem pro život, nejen seznamem víkendových úkolů.
Automower výhodněji a s prodlouženou zárukou o 1 rok
Vybrané modely Husqvarna Automower jsou za zvýhodněné ceny s prodlouženou zárukou o 1 rok při registraci od 1.9. do 16.12.2026. Ceny a trvání určují zapojení prodejci. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo ukončení. Podrobnosti: husqvarna.com/cz/objevujte-a-ucte-se/automower-akce/