Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Kvalitní fotografie i video
Na český trh vstupuje nový smartphone vivo X300 Ultra, kterým značka cílí na uživatele se zájmem o kvalitnější mobilní focení a natáčení. Novinka sází na sestavu objektivů ZEISS, výrazné možnosti přiblížení a video funkce určené i pro náročnější práci se záznamem.
Základem výbavy je trojice pevných objektivů s ohnisky 85 mm, 35 mm a 14 mm. Telefon tak nepokrývá jen běžné scénáře, ale nabízí i větší flexibilitu podle typu záběru, od portrétu přes standardní kompozici až po široký pohled na architekturu nebo krajinu. Výraznou roli má zejména 85mm teleobjektiv s 200Mpx snímačem, který doplňuje stabilizace a sledování objektu.
Hodí se i pro focení vzdálených objektů
Jedním z hlavních lákadel modelu je také 400mm ekvivalent telekonvertoru. Ten má rozšířit možnosti mobilního přiblížení v situacích, kdy se k objektu nelze dostat blíž, například při focení sportu, koncertů, detailů na budovách nebo přírody. Důraz přitom není jen na samotný zoom, ale i na ostrost, stabilitu a barevné podání, tedy parametry, které rozhodují o tom, zda je vzdálenější záběr skutečně použitelný.
Model cílí také na uživatele, kteří chtějí mít větší vliv na výsledný vzhled snímků a videa. Vedle hardwaru proto sází i na vlastní systém práce s barvami, různé barevné styly a širší možnosti úprav. Výsledkem nemá být jen technicky kvalitní záznam, ale i větší kontrola nad tím, jak bude obraz působit.
Pokročilé video
Silnou stránkou novinky je také video. Telefon podporuje 4K záznam při 120 snímcích za sekundu na všech zadních fotoaparátech a počítá i s tím, že uživatelé budou chtít záběry dále upravovat. K dispozici je i pokročilejší režim inspirovaný profesionálními kamerami, takže nejde jen o rychlé natáčení krátkých klipů, ale i o práci s obrazem ve chvíli, kdy má být výsledek přesnější a promyšlenější.
Telefon doplňuje i příslušenství, které má zlepšit držení při focení a natáčení, což se může hodit při delším záznamu nebo při tvorbě obsahu v terénu. Součástí výbavy je také systém čtyř mikrofonů s několika režimy pro různé situace, který má zvýraznit hlavní zdroj zvuku a omezit ruchy v okolí.
Na českém trhu je novinka dostupná v rámci Photographer Kitu, jehož součástí jsou i doplňky pro focení a natáčení.
Do prodeje míří i s příslušenstvím
Smartphone je od 16. dubna k dispozici v rámci X300 Ultra Photographer Kitu za 56 999 Kč.
V tomto balení získáte:
- telefon ve verzi 16 GB / 1 TB,
- ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra,
- Imaging Grip Kit,
- Tripod Color Ring,
- 100W Flash Charger.
V rámci startovní nabídky je navíc k dispozici zdarma vivo Photokit Leather Bag a 50% sleva na vivo Cinematic Video Kit. Zákazníci zároveň získají 5letou záruku na baterii, roční ochranu displeje a také prodlouženou záruku 2+1 rok. Při koupi je možné uplatnit trade-in bonus 7000 Kč při výkupu starého zařízení.
Nabídka platí od 16. dubna do 31. května 2026 nebo do vyprodání zásob.
Samostatně bude vivo X300 Ultra na českém trhu dostupné za 46 999 Kč.