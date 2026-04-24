Sandberg a ARX vstupují do Itálie. Kupují firmu, která digitalizuje kempy na jednom z nejsilnějších trhů
- Firma Travelnode ovládaná fondy Sandberg a ARX získala většinu v italském konkurentovi, společnosti Podcamp.
- Firma vyvíjí software, přes který kempy řídí rezervace i provoz.
- Investoři se silnými vazbami na Česko a Slovensko tím vstupují na velký trh outdoorového ubytování v Evropě.
Fondy Sandberg Capital a ARX Equity Partners pokračují v nákupech v oblasti technologií pro ubytování. Přes svou společnost Travelnode nově získaly majoritní podíl v italské firmě Podcamp, která vyvíjí systém pro správu ubytovacích zařízení, přes nějž provozovatelé řídí rezervace, kapacity i každodenní chod areálů. Právě v Itálii si firma vybudovala silnou pozici. Tamní trh kempů patří k nejrozvinutějším v Evropě.
Obří byznys digitalizace hotelů a kempů
Pro Travelnode jde o první krok do Itálie, jednoho z největších evropských trhů pro kempy a rekreační areály. Akvizice zapadá do plánu stavět širší technologickou skupinu kolem softwaru pro ubytovací služby. „Podcamp působí na atraktivním italském trhu outdoorového ubytování a zaujal nás kvalitním produktem i potenciálem pro další rozvoj. Věříme, že ve spojení se skupinou Travelnode získá firma dobré předpoklady pro další růst,“ říká Michal Rybovič, dlouholetý investiční stratég, spoluvlastník Sandbergu a od loňského prosince také jeho nový řídicí partner.
Sandberg patří mezi významné private equity investory ve střední Evropě. Vstupuje do menších a středních firem, kterým pomáhá růst a prosazovat se na zahraničních trzích. ARX Equity Partners je investiční skupina se sídlem v Praze zaměřená na firmy ve střední a východní Evropě. Vedle rakouské metropole má kanceláře také v Praze a Bratislavě.
Travelnode má pro Podcamp plán
Zakladatel Podcampu Paolo Ferrari si ponechá menšinový podíl a zůstává ve vedení firmy. Hodnota transakce zveřejněna nebyla. Investice Sandbergu se však zpravidla pohybují v řádu stovek milionů korun.
Travelnode chce Podcamp propojit se svým již fungujícím systémem. „Podcamp má jasné zaměření na trh, dobře nastavený obchodní model a silný management. Vidíme významný potenciál v rámci skupiny Travelnode společně se společností Phobs,“ doplnil Martin Medo z ARX Equity Partners.
Phobs je technologická firma, která je součástí skupiny Travelnode a vyvíjí software pro hotely a další ubytovací zařízení. Zaměřuje se na systémy pro řízení rezervací, cen i distribuce, přičemž silnou pozici má zejména ve Slovinsku a Chorvatsku. Investoři od propojení čekají další růst i rozšíření byznysu.
Sandberg v českém byznyse: od Fedora po Seyfor
Sandberg Capital vznikl v roce 2014 a během deseti let se vypracoval mezi nejvýznamnější private equity skupiny ve střední a východní Evropě. Od založení spustil dva investiční fondy a dnes spravuje aktiva převyšující půl miliardy eur.
Skupina se zaměřuje na malé a střední firmy s výrazným růstovým potenciálem a vstupuje do nich nejen s kapitálem, ale také se zkušenostmi se škálováním a expanzí na zahraniční trhy. Za Sandbergem stojí trojice partnerů Martin Fedor, Michal Rybovič a Richard Flimel. Fedor je předsedou investičního výboru, zatímco Rybovič vede každodenní řízení skupiny.
V Česku je Sandberg viditelný například díky investici do brněnské IT společnosti Seyfor nebo do hotelového softwaru HotelTime. Významnou vazbu na český trh představuje i účast fondu J&T Arch Investments, který je jedním z investorů druhého fondu Sandbergu. Mezi další významné investory patří například Evropský investiční fond, Slovenská spořitelna nebo Tatra banka.
Skupina nyní připravuje otevření třetího investičního fondu, který má být výrazně větší než současný SIF2. Získávání kapitálu má probíhat v průběhu roku 2026. Sandberg zároveň posiluje svou přítomnost v Česku, kde nedávno otevřel pobočku v Praze, a hledá nové sektory, do nichž by mohl vstoupit.
Soustředí se na středně velké podniky s růstovým potenciálem, do nichž vstupuje kapitálově a podílí se na jejich dalším rozvoji i expanzi. Od svého vzniku uskutečnila desítky investic napříč regionem, zejména v sektorech průmyslu, služeb a technologií, a spravuje kapitál od mezinárodních institucionálních investorů.