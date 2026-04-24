Velké dělení ČEZ začíná. Nová dceřiná firma pro distribuci a prodej vznikne v roce 2027
- Vedení ČEZ navrhlo vyčlenit prodej, distribuci a energetické služby do nové dceřiné firmy, která by měla vzniknout do března 2027.
- V nové společnosti si ČEZ ponechá většinový podíl, zatímco zbytek nabídne investorům, přičemž tato divize má tvořit polovinu zisku celé skupiny.
- Podle analytiků jde o klíčový krok k budoucímu zestátnění strategických částí energetického gigantu, což kritizuje opozice i část akcionářů.
Nová dceřiná firma energetické skupiny ČEZ, do níž chce společnost vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby, by v případě schválení valnou hromadou měla vzniknout do konce prvního čtvrtletí 2027. Následně by vedení podniku začalo hledat investory pro novou firmu, která by letos měla zajišťovat zhruba polovinu provozního zisku celé skupiny. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Vedení ČEZ ve čtvrtek navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Společnost by si v nové dceřiné firmě ponechala minimálně 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. O návrhu bude rozhodovat červnová valná hromada podniku.
Podle analytiků je návrh zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. Opozice zestátnění považuje za ohrožení investic i minoritních akcionářů, žádá proto vládu o představení jasného plánu.
Přípravné práce na vznik nové firmy by v případě schválení návrhu měly podle Beneše začít po valné hromadě. Termín pro dokončení celého procesu vyčlenění představenstvo stanovilo do konce prvního kvartálu příštího roku.
Možnosti prodeje až 49procentního podílu v novém podniku začne vedení ČEZ řešit až po vzniku firmy. Preferovaný způsob prodeje ale vedení podle Beneše v tuto chvíli nemá. „Chceme maximalizovat hodnotu podílu, všemi variantami se budeme zabývat souběžně,“ podotkl šéf ČEZ. Ve hře je tak například veřejná nabídka akcií na burze, přímý prodej nebo i směna akcií se stávajícími minoritními akcionáři ČEZ. Na vybraném způsobu prodeje bude závislý i termín dokončení vstupu nových investorů. Firma zatím nespecifikovala, na co peníze utržené z prodeje podílu v nové firmě použije.
O vedení nového podniku zatím zcela rozhodnuto není. Beneš ale připustil to, že nejvhodnějším kandidátem je nyní místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. „Je to ostatně jeho divize už nyní, tak kdo jiný,“ dodal šéf ČEZ.
Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno avizoval, že kabinet chce celý proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.