Data Check: Kdo v NATO zbrojí nejrychleji? Zkuste uhádnout stát, který překonal USA
- Evropa se probudila z letité mírové iluze a začala masivně zbrojit.
- Kdo dává na obranu v poměru k velikosti své ekonomiky absolutně nejvíc peněz?
- Otestujte svůj geopolitický přehled v naší interaktivní tipovačce ze série e15 Data Check!
Evropské státy NATO dlouho spoléhaly na americkou ochranu a dvouprocentní cíl výdajů na obranu spíše přehlížely. Ruská invaze na Ukrajinu ale vše změnila. Zatímco rozpočty na obranu většiny zemí nyní rostou, jeden z evropských států zareagoval ještě důrazněji a jeho výdaje na obranu rostou velmi rychle.
Uhodnete, která země dnes zbrojí vzhledem ke svému HDP nejvíc v Evropě a překonala i samotné Spojené státy? Otestujte se v naší tipovačce e15 Data Check.
Výdaje na obranu jako % HDP
Správná odpověď: Polsko zbrojí nejrychleji v NATO
Ještě před pár lety bylo Polsko na průměru NATO, ale válka na Ukrajině vše změnila. Varšava masivně nakupuje tanky z Jižní Koreje, letouny z USA a buduje největší pozemní armádu v Evropě. Dnes tak Polsko v poměru k HDP zbrojí výrazně více než Spojené státy.
Poprvé od roku 2014 dosáhly loni výdaje na obranu všech členů NATO dvou procent HDP, což potvrdil generální tajemník aliance Mark Rutte. Zároveň ale vyzval státy, aby tento trend potvrdily v roce 2026. Severoatlantická aliance chce totiž směřovat k novému výdajovému cíli pěti procent HDP, který v posledních měsících vzešel z reakcí na vyostřenou geopolitickou situaci ve světě.
Žádná členská země zatím tento ambiciózní podíl výdajů nesplňuje. Spojené státy, na něž se zbytek aliance dlouhodobě v obranu spoléhal, dávají na obranu pravidelně přes tři procenta HDP. Dvě evropské země včetně pomyslného vítěze dnešní hádanky ze série e15 Data Check dokonce loni vydaly čtyři procenta a víc.
Opačným směrem ovšem kráčí Česko. To sice v posledních dvou letech splnilo dvouprocentní cíl, který dokonce po ruské invazi na Ukrajinu bývalá vláda Petra Fialy z ODS nechala zakotvit do zákona, ale pro rok 2026 už plánuje obranný rozpočet nižší.
Čarování s výdaji
Podle tvrzení současné vlády ANO, SPD a Motoristů by Česko dvouprocentní limit mělo splnit, jenže vláda zároveň snížila výdaje ministerstva obrany na necelých 155 miliard korun, což odpovídá asi 1,7 procenta HDP. Požadovaný dvouprocentní cíl chce vláda dotáhnout jinými investicemi, například do infrastruktury, které by se následně vykázaly jako výdaje na obranu.
Podobný trik využívala i bývalá vláda Petra Fialy a jak nyní potvrdilo NATO, Česko dvou procent dosáhlo. Vláda Andreje Babiše chce ovšem tyto infrastrukturní výdaje do obrany využívat ještě ve větší míře a kritici včetně Národní rozpočtové rady upozorňují, že tento trik v takovém rozsahu severoatlantické alianci nemusí stačit.
Přestože Česko v současnosti dvouprocentní cíl plní, s celkovými výdaji ve výši 2,01 procenta HDP za rok 2025 patří k zemím, které v alianci už teď vydávají na obranu nejméně. Méně než 2,1 procenta HDP na obranu loni vykázalo kromě Česka dalších 11 zemí.