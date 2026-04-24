Investoři prchají z akcií evropských zbrojařů. Bolestivá očista trhu drtí nejvíce akcionáře CSG
- Evropské zbrojařské akcie se po extrémním růstu propadají ze svých lednových maxim, zvláště tvrdý burzovní náraz zažívá tuzemská CSG.
- Akcie zbrojařů byly nejen předražené, investoři ale navíc sázejí na odlišný model budoucího válčení.
- Sektor si pádem cen akcií sedá na pevnější základy, být zbrojařem už ale investorům stačit nebude.
Za okny Vysoké školy ekonomické v Praze vrcholí vzrušující květnový podvečer roku 2024 a známý český investor a filantrop Jan Barta před natřískanou posluchárnou sebekriticky uznává jedno z nemnoha svých investičních prohřešků. Šlo o nerealizovanou investici do akcií německého zbrojaře Rheinmetall. Ty měly tehdy za sebou strhující roční rally, hlavní růstová vlna ale měla teprve přijít. Stopku nejen Rheinmetallu, ale evropským zbrojařům obecně vystavil alespoň prozatím letošní vývoj na burze. Exemplárním příkladem náhlé investorské averze vůči branži jsou přitom akcie domácí Czechoslovak Group (CSG).
Burzovní očista byla výsledkem toxické kombinace faktorů, počínaje příliš rychlým předchozím růstem až po proměnu vnímání válečného byznysu investory. „Pokles akcií zbrojařů nevychází ani tak ze změny reality, ale spíš z chování investorů. K tomu, že část trhu začala realizovat zisky, se přidaly úvahy o tom, že moderní válka se čím dál víc opírá o levnější technologie typu dronů, což může do budoucna měnit strukturu zakázek,“ zdůrazňuje analytik společnosti Portu Lukáš Raška.
Levné drony a obecně relativně nízkonákladová řešení začínají konkurovat tradičním, kapitálově náročným systémům. „Pro investory to znamená jediné: nejistotu. A trh nejistotu oceňuje diskontem,“ připomíná analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Bude válka pokračovat?
Dalším důvodem je možnost uklidnění konfliktu na Ukrajině. „Zejména akcie CSG jsou na dodávkách na Ukrajinu závislé a pokud by došlo ke zpomalení oproti očekáváním, pak by to její akcie ještě výrazněji zasáhlo,“ uvádí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. K tomu se podle ekonomů přidává odlišné vnímání zbrojařského byznysu na obou březích Atlantiku. Zatímco americké firmy obvykle stojí na stabilních, dlouhodobých kontraktech a silné domácí poptávce, evropské tituly jsou mnohem více vnímány jako přímá sázka na konkrétní konflikty, a to zejména na Ukrajinu.
Mezníkem se pro akcie evropských zbrojařů stala polovina letošního ledna. Tehdy například index Stoxx Aerospace & Defense dosáhl po strhujícím výkonu od počátku války na Ukrajině svého dosavadního historického vrcholu. Stalo se tak mimochodem jen zhruba dva týdny předtím, než na amsterodamskou burzu vstoupil český zbrojař CSG.
Od poloviny ledna tento index propadl o patnáct procent, řada velkých jmen ale ztratila ještě mnohem více. Akcie zmiňovaného Rheinmetallu například od poloviny ledna propadly o šestadvacet procent. O více než pětinu přišla na burze švédská společnost Saab, výrobce stíhaček Gripen a protitankových systémů, po patnácti procentech ztratily akcie výrobce speciálních převodovek pro tanky a bojová vozidla Renk Group či specialisty na vojenské senzory a radarové systémy Hensoldt.
