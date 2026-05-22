Druhé kolo přijímaček – nepromarněte novou šanci na dobrou školu
Výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy a gymnázia jsou známy. Na svou vysněnou školu se řada dětí nedostala a pro jejich rodiny tak začíná období hledání dalších možností. Učitelé z inovativního gymnázia School for Future upozorňují, že právě teď hraje klíčovou roli přístup rodičů i způsob, jakým rodina situaci uchopí.
Když přijímačky nevyjdou, rodiče hrají klíčovou roli v pomoci a podpoře svých dětí
Podle nich nemusí být neúspěch v prvním kole přijímaček první životní prohrou dětí a dospívajících, ale naopak důležitou životní zkušeností, která je může posílit. Důležitý je postoj a podpora rodičů. Tady je několik tipů, jak s dětmi postupovat:
Klid rodičů je základ
První reakce rodičů zásadně ovlivní, jak situaci prožije samotné dítě. Pokud dospělí propadnou panice, dítě často přebere jejich napětí a prohloubí se tak jeho pocit selhání. „Klíčové pro rodiče je uklidnit nejdřív sebe sama. Když přijde krize, máme tendenci ji hned řešit, ale dítě v tu chvíli potřebuje hlavně pocit bezpečí a sounáležitosti,“ uvedla Štěpánka Tkáčová, vyučující respektující komunikace gymnázia School for Future. Podle ní by měla komunikace v rodině obsahovat jasné poselství: „Přijímačky se sice nepovedly, ale nejsi v tom sám.“
Oddělit výkon od hodnoty dítěte
Děti si podle odborníků často spojují výsledek přijímaček se svou vlastní hodnotou, což může prohlubovat stres a pocit selhání. A rodiče mohou tyto pocity ještě nevědomky posilovat. Ale je to jen jedna nedosažená meta, neznamená to, že je s dítětem něco špatně. I proto hraje komunikace v rodině nezastupitelnou roli. Místo rychlých rad a hodnocení pomáhá spíše naslouchání a práce s emocemi – výsledek přijímaček není odraz osobnosti. „Když budou rodiče klidní a ukážou, že situace není fatální, může to vztahy v rodině i dítě samotné paradoxně posílit,“ zdůrazňuje Tkáčová.
Analýza – co se nepovedlo?
O výsledku důležitém pro budoucnost dítěte rozhodne jeden nebo respektive dva dny, ve kterých se přijímačky konají. Výkon dítěte ale může ovlivnit řada neočekávaných nepříjemností – stres, únava, zdravotní stav nebo i jen nešťastné zpoždění na cestě.
„Velmi důležitá je reflexe té situace. Podívat se s dítětem na to, jak se připravovalo a jak proběhl den zkoušek. Často zjistíme, že v přípravě udělalo maximum, ale zasáhly faktory, které nemohlo ovlivnit,“ uvádí Martin Konečný z vedení školy. Pedagogové zkrátka upozorňují, že samotné CERMAT testy zachycují především výkon v konkrétní chvíli, nikoliv skutečný potenciál dítěte. „Výsledek přijímaček nedokáže vždy rozpoznat talent, kreativitu, motivaci nebo schopnost dlouhodobě růst,“ doplňuje Konečný.
Výběr – nová šance na dobrou školu
Neúspěch může být impulsem k přehodnocení původního výběru školy. Podle pedagogů je důležité si znovu položit otázku, zda byla zvolená škola skutečně v souladu s potřebami a osobností dítěte. Rodiče by měli zvážit, co je pro dítě skutečně důležité – akademická náročnost, individuální přístup, jazykové zaměření nebo celkové prostředí školy? Často vybírají školu podle jména a renomé, to ale neznamená, že je to pro jejich ratolest ten nejlepší výběr. „Druhé kolo přijímacího řízení není selhání, je to šance se znovu zastavit a promyslet, co bude dítěti skutečně vyhovovat,“ uvedla Tkáčová.
Přístup školy pro druhé kolo – nastavuje nebo boří bariéry?
Podle pedagogů ze School for Future by škola neměla být jen místem předávání znalostí, ale především prostředím, které pomáhá mladým lidem růst, hledat vlastní cestu a převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. A tak se gymnázium School for Future ve druhém kole rozhodlo odstranit bodovou hranici pro přijetí založenou pouze na výsledku CERMAT testů.
„Chceme dát prostor studentům, kteří mají chuť se učit, objevovat své silné stránky a rozvíjet svůj talent. Věříme, že každý mladý člověk v sobě nějaký talent má a úkolem školy je pomoci mu ho objevit a rozvinout,“ uvádí ředitel gymnázia Aleš Pištora. Druhé kolo přijímacího řízení, které na studenty čeká za pár dní, tak podle něho může proběhnout v klidnější atmosféře, bez zbytečného stresu a s důrazem na skutečný potenciál uchazečů.
School for Future
Gymnázium School for Future je nové inovativní čtyřleté gymnázium sídlící v centru Prahy. Vzdělávání staví na integraci předmětů, pravidelných týdenních projektových dnech a respektujícím prostředí. Zaměřuje se na aktivní zapojení studentů do výuky, rozvoj kritického myšlení, efektivní práci s informacemi i rozvoj osobnosti a individuálního talentu. Uchazečům nabízí studium se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci.