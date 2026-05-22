Báječný výdělkový boost. Češi se živelně rozinvestovali, banky prožívají poplatkovou bonanzu
- Objem peněz, které Češi vložili do podílových fondů, masivně roste a aktuálně přesahuje 1,4 bilionu korun.
- Z tohoto trendu těží hlavně banky, kterým skokově rostou zisky díky vysokým klientským poplatkům za vstup a správu investic.
- Potenciál pro další růst je obrovský, protože na neúročených běžných účtech lidem stále leží přes bilion korun.
Když se dubnová česká inflace nebezpečně přiblížila výnosu jeho spořicího účtu, rozhodl se pan Martin k radikálnímu kroku: všechno vybrat a investovat. Zvolil si zavedený domácí fond jedné z největších tuzemských bank, orientovaný primárně na americké akcie. Z milionového vkladu zaplatil rovnou třicet tisíc korun na vstupním poplatku, každý rok pak bude muset portfolio vydělat takřka dvě procenta, aby Martin zůstal alespoň na nule. Například za posledních pět let přitom fond tak vysokého ročního výnosu v průměru zdaleka nedosáhl.
Za poslední rok šlo o jeden z nejdynamičtěji rostoucích ziskových kanálů domácích bank. Řeč je o poplatcích za správu klientských investičních portfolií. Jen oproti loňsku hlásí banky a brokeři skokový nárůst o desítky procent. Primárním důvodem bylo české investiční prozření. Jen během loňského roku přibylo v tuzemských fondech 218 miliard korun, zůstatky na investičních účtech tak poskočily o více než osmnáct procent. Poplatkové žně obchodníků byly ale mnohdy ještě podstatně bohatší.
„Příjem z poplatků z retailového byznysu v prvním kvartálu meziročně vzrostl řádově o třicet procent,“ uvádí za brokera Patria Finance mluvčí mateřské ČSOB Petr Milata. „Na úrovni celé skupiny je růst investic tažen především vyšší aktivitou klientů, rostoucím počtem investorů a silným zájmem o investice nejen do fondů, ale i akcií a ETF,“ dodává mluvčí.
Pětinový skok v inkasu poplatků za správu investic hlásí Raiffeisenbank i Moneta Money Bank, více než čtvrtinový růst má pak na kontě největší domácí banka podle počtu klientů, Česká spořitelna. „Hlavní část 27procentního nárůstu je výsledkem rostoucí poptávky klientů po investičních produktech, zejména investicích do podílových fondů a doplňkového penzijního spoření,“ říká mluvčí Filip Hrubý.
