Česko rozjelo spolupráci s čipovou velmocí, která kvůli svému monopolu kličkuje mezi geopolitickými kulkami
- Česko a Nizozemsko podepsaly memorandum o úzké spolupráci v oblasti čipů, která má být pružnější než kooperace s Německem.
- Obě země chtějí společně ovlivnit chystaný druhý balíček Chips Act a prosadit větší podporu pro výrobu strojů a mikroskopů.
- Tuzemské firmy jako Meopta už pro globální lídry typu ASML dodávají technologie a nová dohoda má toto partnerství prohloubit.
Mina Noor loni v létě nastoupila na post nizozemské velvyslankyně v České republice. Krátce poté vyrazila na tour, aby se seznámila s tuzemskými organizacemi a firmami z oblasti technologií, čipů a polovodičů. Nizozemsko je jen o něco větší země než Česko, ale globálně dominuje některým hi-tech sektorům. Bez strojů společnosti ASML například nelze vyrábět nejmodernější čipy. Obě země se nyní v této oblasti dohodly na úzké spolupráci, od níž si aktéři slibují poměrně hodně.
Státní agentura CzechInvest tento týden pořádala polovodičové fórum, na němž bylo podepsáno memorandum mezi stěžejními institucemi obou zemí v oblasti čipů a polovodičů. Za Nizozemsko jde o organizaci High Tech NL, v rámci níž kromě jiného působí právě ASML nebo návrháři a výrobci čipů NXP Semiconductors a Nexperia. Za Česko dohodu podepsal Český národní polovodičový klastr, jemuž se podařilo sjednotit desítky zdejších subjektů včetně Onsemi a dalších.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!