Firmy chtějí od eventů víc než salonek. V PUX rozhoduje zážitek
Pilsner Urquell: The Original Beer Experience není jen turistickou zastávkou v centru Prahy. Loni tu eventové prostory od září do prosince hlásily konstantně plno a koncept postavený na gastronomii, pivní kultuře a zážitkovém programu dál láká firmy, které od akcí čekají víc než jen pronájem sálu.
Firmy dnes pro své teambuildingy a další akce nechtějí jen hezký prostor, dobrý catering a nutné technické zázemí. Chtějí naopak místo, které jim nabídne i autentickou atmosféru a spoustu důvodů, proč na akci i po čase vzpomínat. Pilsner Urquell: The Original Beer Experience (PUX) obě tyto podmínky splňuje a výsledky z loňského roku jsou toho důkazem. Návštěvnost meziročně vzrostla o desítky procent a eventové prostory byly v hlavní sezóně od září do prosince prakticky pořád obsazené.
„Co se týče eventů, zažili jsme opravdu rekordní rok,“ říká Jakub Telenský, marketingový ředitel PUX. „Dlouhodobě se profilujeme jako místo, kam má smysl se opakovaně vracet kvůli zážitku, atmosféře a servisu. Určitě hraje v náš prospěch i to, že sídlíme v historické budově v samém centru Prahy, což posiluje příběh, který nabízíme. Poptávka po takových místech roste a lidé jsou ochotni si za tuto zkušenost připlatit,“ dodává.
Komorní setkání i akce pro stovky hostů
PUX je stylová venue vhodná pro malé i velké eventy, od menších setkání až po akce pro stovky hostů. Jsou zde schopni uspokojit potřeby menších skupin i velkých firem, jako jsou třeba Metrostav nebo MOL. Zájemci mají na výběr hned z několika prostor. Hladinka Bar pojme až 12 lidí, Brewer’s Bar jich může hostit 18. Skutečně masivní kapacity pak nabízejí jednak Pilsner Hall vhodná až pro 150 lidí, jednak ikonická Beer Hall s kapacitou 250 lidí. A pokud vám ani to nestačí, můžete si rovnou pronajmout celou budovu, do které se vejde až 350 hostů. Zajištění akcí na míru navíc pro tým v PUX není problém.
Největší přidanou hodnotu nicméně mají místní zážitky, které mají vlastní dramaturgii. PUX jich má poměrně široké portfolio. Velmi oblíbená je například škola čepování Beer Pouring Experience, při které si hosté mohou vyzkoušet, co všechno obnáší práce s pípou. Ti zvídavější se mohou vypravit na The Original Tour, což je zážitková prohlídka, během níž se dozvědí vše potřebné o historii plzeňského piva, nejmodernějších pivovarnických technologiích a něco z toho si i sami vyzkouší. V rámci Tapster Academy pak zase získají jedinečnou možnost dozvědět se více o pravidlech párování jídla s pivem a zážitkové gastronomii. Na jakýkoliv večer je navíc možné pozvat i vlastního DJ nebo živou hudbu.
PUX je navíc zajímavý i tím, že dokáže oslovit české i zahraniční publikum, aniž by ztrácel autenticitu. Právě to z něj dělá atraktivní místo nejen pro lokální firemní akce, ale i pro večery s mezinárodní účastí, klientská setkání nebo doprovodné programy pro zahraniční partnery. The Original Tour je dostupná v 11 jazycích a celý koncept je od začátku vystavěný tak, aby byl srozumitelný i návštěvníkům, kteří českou pivní kulturu teprve objevují. Pro firmy je to důležité i z praktického hlediska: na jednom místě získají reprezentativní venue v centru Prahy, kvalitní servis i program, který funguje napříč různými typy publika.
Gastronomie, autenticita a důvěryhodnost
Gastronomie v PUX hraje stejně důležitou roli jako pivo. „Nabízíme speciální Beer Sommelier Dinner, což je pětichodové menu párované s pěti pivními styly. Obecně neděláme show pro turisty, ale vysvětlujeme jim základy řemesla. Chceme především ukázat, že jídlo k pivu nemusí být těžké, důležitá je naopak chuť, detail a párování. Toho se držíme u všech jídel na našem novém menu, ať už jde o snacky k pivu, nebo plnohodnotná jídla jako guláš, bůček, losos či dezerty. Když si u nás uděláte večírek, nedostanete jen prostor, ale scénář celé akce,“ vysvětluje Telenský.
Na důvěryhodnosti PUX stojí i to, že celý koncept není postavený na prvoplánové atrakci, ale na autentickém vyprávění příběhu českého ležáku, kvalitním servisu a respektu k řemeslu. Právě proto tu česká pivní kultura funguje nejen pro domácí publikum, ale i pro zahraniční hosty. The Original Tour je dostupná v 11 jazycích a samotný PUX uvádí, že je koncipovaná tak, aby byla snadno srozumitelná i pro mezinárodní návštěvníky.
Že nejde jen o další atrakci v centru, potvrzují i další ocenění. PUX v roce 2025 získal titul World’s Leading Beer Tour Visitor Experience a zároveň se zařadil do National Geographic Traveller (UK) Experiences Collection. I to ukazuje, že značka dnes dokáže nabídnout formát, který funguje nejen jako turistický cíl, ale také jako plnohodnotná a reprezentativní venue pro firemní i společenské akce.
„Chceme, aby si od nás hosté neodnášeli jen dojem z hezkého prostoru nebo dobrého piva, ale hlavně pocit, že zažili něco poctivého a dobře připraveného. Právě na tom stavíme i naše eventy. Ať už jde o menší firemní setkání, nebo větší večer pro stovky hostů, vždy se snažíme nabídnout kombinaci servisu, gastronomie a zážitku, která dává smysl. Budeme rádi, když k nám firmy i další hosté přijdou přesvědčit se o tom osobně,“ uzavírá Telenský.