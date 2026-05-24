Po válce půjde cena dolů, hájí Schillerová prodej pardubické Explosie
- Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že u případného prodeje Explosie by rozhodovala hlavně cena.
- Tvrdí, že kvůli válce je teď hodnota firmy na vrcholu.
- Jurečka prodej odmítá, vláda o něm zatím oficiálně nejednala.
Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Nyní je na prodej této společnosti vhodná doba, neboť až skončí válka, její hodnota zase půjde dolů, Zatím jde však o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů. V nedělní Partii na CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
O možném prodeji této firmy hovořil v týdnu premiér Andrej Babiš (ANO). Také podle něj by byla jediným kritériem jenom cena. Oponent ministryně v diskusi, exministr Marina Jurečka (KDU-ČSL) označil prodej mimo jiné za úplný výkřik do tmy.
Jurečka poukazoval třeba na to, že stát si nyní může vzít peníze z firmy a použít je ve státním rozpočtu. Varoval, že může přijít například kupec z Číny nebo Ruska, a zdůrazňoval, že se nyní ukazuje, jak je důležité takového výrobce nyní v tuzemsku mít. Podle Schillerové by stát ale zohlednil bezpečnostní hlediska a ponechal by si ve firmě takzvanou zlatou akcii.
Ministryně současně dodala, že jde zatím pouze o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů a vláda zatím o tom nejednala. Stát podle ministryně z Explosie peníze nečerpal. „Ona byla dlouhodobě, řekla bych, nezajímavá, ekonomicky,“ poznamenala.
„Protože teď cenově ta EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) je prostě na nejvyšším vrcholu, je o ni obrovský zájem, hrála by roli jenom cena,“ dodala. „Je to nějaká obchodní úvaha, jestli tomu někdo rozumí, tak je to Andrej Babiš,“ poznamenala.
S prodejem Explosie by souhlasil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Nedomnívá se, že je to pro stát strategická firma. Prodej nepovažuje ani za bezpečnostní riziko pro ČR. „Skutečně záleží na podmínkách a ceně,“ uvedl v Nedělní debatě České televize. I Šťastný si myslí, že je nyní cena kvůli válce na Ukrajině výhodná. „Jestli ji někdy prodat, tak teď,“ prohlásil.
Podle Babišova vyjádření z tohoto týdne projevila zájem Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert