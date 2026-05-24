Stát představil investiční hit. Jančuru rozladily podmínky stamiliardového vlakového tendru. Je tu nový a lepší Ozempic
- Stát si zase půjčuje přímo od lidí. Ministryně financí Alena Schillerová představila obnovené Dluhopisy Republiky.
- Podnikatel v dopravě Radim Jančura si stěžuje na podmínky pro železniční tendr za 142 miliard.
- Je tu nová generace léku na hubnutí Ozempic. Jeho nástupce dokáže ubrat až 30 procent hmotnosti.
Rozladěný Jančura. Praha s krajem napsaly tendr za 142 miliard pro státního dopravce
- Zakázka, jakou česká železnice nepamatuje, míří do finále.
- Především České dráhy a RegioJet bojují o to, aby jejich vlaky jezdily třicet let v Praze a Středočeském kraji.
- Utkávají se také výrobci Alstom, Siemens, Škoda Group a Stadler.
Ještě účinější než Ozempic. Zázračný lék nové generace je průlomový, funguje odlišně
- Nový lék na hubnutí Retatrutid pomohl pacientům zhubnout v průměru až 28 procent původní tělesné hmotnosti a některým více než 30 procent.
- Retatrutid může výrazně posílit dominanci společnosti Eli Lilly na trhu s léky na hubnutí.
- Úspěch retatrutidu zvyšuje tlak na konkurenci, především na firmu Novo Nordisk, která urychluje vývoj vlastních léků.
Nemáte v hotovosti ani korunu? České banky radí, kolik si nechat doma v šuplíku pro případ blackoutu
- Hotovost doma slouží jako kritická rezerva pro případy výpadků elektřiny, internetu nebo kybernetických útoků na bankovní systémy.
- Banky se shodují, že člověk by měl mít částku pokrývající základní potřeby na několik dní.
- Pokud si ale doma schovává částky v řádu desítek tisíc korun, vystavuje se riziku inflace, možné krádeže či požáru.
FLOW: Zdanění umělé inteligence se nevyhneme, politici zaspali, říká rektor ČVUT Pěchouček
Dluhopis Republiky jako investiční hit? Bytelné výnosy leží i jinde než u Schillerové
- Dluhopis Republiky strhl zájem, jako by neměl alternativu.
- Výnosy pro opatrné drobné investory přitom leží i jinde, upozorňují analytici.
- Na ještě vyšší lákavosti může kvůli geopolitice získat protiinflační varianta státních dluhopisů.