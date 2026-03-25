Kurzové pohyby už mnohé firmy nepodceňují. Zahrnuje i vaše firma měnové riziko do finančního plánování?
Měnové výkyvy, tlak na marže i složitější finanční plánování. To jsou témata, která dnes řeší stále více malých a středních firem. Akcenta na to reaguje neobvyklým krokem: bývalý Head of Finance Štěpán Hájek se nově přesouvá do čela obchodní sítě. Firma tím chce posílit propojení mezi finanční teorií, devizovým trhem a reálným fungováním klientů.
Objem devizových obchodů společnosti Akcenta za posledních patnáct let vzrostl zhruba z 31 miliard korun v roce 2010 na více než 150 miliard korun ročně. Podle firmy ale nejde jen o růst objemů. Důležitější je, že se změnilo prostředí, ve kterém klienti fungují.
Exportéři i importéři dnes častěji narážejí na situaci, kdy obchodní plán vyjde, ale finanční výsledek neodpovídá očekávání. Důvodem nemusí být chyba v obchodě ani ve výrobě. Často jde o kurz, cenu financování nebo jiné externí proměnné, které se propisují přímo do marže a cash flow.
Právě proto se Akcenta rozhodla přesunout Štěpána Hájka z pozice Head of Finance blíž ke klientům a obchodní síti.
„Po letech práce s čísly jsem chtěl být blíž realitě, ve které ta čísla vznikají. Každý kurzový pohyb totiž nakonec dopadá na konkrétní firmu, její rozpočet a její marži,“ říká Štěpán Hájek, Sales Network Director společnosti Akcenta.
Rozpočet není jen plán. Je to sázka na budoucí vývoj
Z pohledu finančního řízení není roční budget jen soupis plánovaných tržeb a nákladů. Je to rámec, ve kterém firma předpokládá určitý vývoj trhu, nákladů, poptávky i kurzu.
Podniky obvykle detailně plánují revenue, cost, capex i financování. Vedle toho ale existuje ještě jedna vrstva, která bývá podceňovaná: řízení rizik.
Právě ta podle Hájka rozhoduje o tom, jestli se plán podaří skutečně naplnit.
„Firma může splnit obchodní cíle, a přesto nesplnit finanční plán. Rozdíl často dělají proměnné, které management plně neřídí, ale může se na ně připravit,“ říká.
Kurz bývá považovaný za externí faktor. Jeho dopad je ale čistě interní
Jedním z nejčastěji podceňovaných rizik je podle Akcenty kurzový pohyb. Ve firmách bývá často vnímán jako něco, co přichází zvenčí a co nelze ovlivnit. Ve skutečnosti však podle Hájka dopadá velmi konkrétně na hospodaření.
Promítá se do marže, do cash flow i do schopnosti doručit plánovanou EBITDA.
Na první pohled může jít o malé procento. V praxi ale může takový pohyb výrazně změnit výsledek hospodaření. U exportéra s náklady v korunách a tržbami v cizí měně může několikaprocentní změna kurzu znamenat citelný zásah do zisku.
„Pět procent pohybu kurzu neznamená pět procent z marže. U firem s nízkou provozní marží může takový výkyv výrazně zasáhnout celkový výsledek. Exportér s 10% marží, který má náklady v korunách, při posílení koruny o 5 % přijde téměř o polovinu své marže,“ říká Hájek.
Firmy hledají víc než jen transakční servis
Akcenta dnes působí na více evropských trzích. Podle firmy se napříč regionem opakuje podobný problém: menší a střední podniky často stojí mezi dvěma světy.
Na jedné straně mají tradiční bankovní služby, které pro ně mohou být příliš těžkopádné nebo hůře dostupné. Na druhé straně fintechové platformy, jež sice umějí rychlou obsluhu, ale často nenabídnou hlubší poradenství nebo pokročilejší nástroje pro řízení kurzového rizika.
„Na mnoha trzích je realita taková, že se klient u čistě digitální platformy prakticky nedostane k člověku. A zároveň tam často nenajde pokročilejší práci s měnovým rizikem,“ říká Hájek.
Podle něj chce Akcenta stát mezi těmito dvěma přístupy. Kombinovat technologii, rychlost obsluhy a dostupnost devizových transakcí s osobním kontaktem a schopností vysvětlit klientovi širší souvislosti.
„Naší ambicí je přinášet služby běžné ve VIP nebo corporate bankovnictví i menším a středním firmám. To znamená osobního obchodníka, FX dealera na telefonu a zároveň technologii, která umožňuje rychlé transakce,“ dodává.
Místo teorie praxe
Přesun bývalého Head of Finance blíž k obchodní síti není podle firmy personální symbolika. Má být součástí širší snahy vysvětlovat finanční nástroje více prakticky a srozumitelněji.
Akcenta proto staví i novou obsahovou sérii zaměřenou na řízení kurzového rizika. Nechce v ní zůstávat u obecného popisu produktů, ale ukazovat, jak se měnové zajištění propisuje do reálného fungování firmy, jejího budgetu a rozhodování managementu.
Cílem je ukázat, že řízení kurzového rizika není spekulace, ale nástroj stabilizace finančního plánování. Tedy způsob, jak část budoucího vývoje fixovat, část expozice ponechat otevřenou a nastavit řešení podle konkrétní situace firmy.
„Nejde jen o to, kolik peněz přes systém projde. Podstatné je, aby klient rozuměl tomu, co se na trhu děje, a měl nástroje, jak své podnikání chránit,“ říká Hájek.
V době digitalizace může rozhodovat obyčejná věc
Finanční služby se dál digitalizují a firmy jsou zvyklé řešit stále více věcí online. Podle Akcenty ale roste i hodnota lidského kontaktu, zejména ve chvíli, kdy podnik řeší konkrétní expozici, plánování cash flow nebo dopad pohybu kurzu do marže.
Právě v tom chce firma vidět svou konkurenční výhodu.
„V době, kdy se svět financí stále více digitalizuje, může být paradoxně největší konkurenční výhodou obyčejná věc: možnost zvednout telefon a mluvit s člověkem, který rozumí trhu i vašemu byznysu,“ uzavírá Hájek.