Letitý kolos za pomoci Čechů ukazuje, že i v Evropě lze vyvíjet AI na světové úrovni
- Šéf gigantu SAP Christian Klein varuje před zaostáváním Evropy a sází na novou generaci byznysových modelů pro práci s daty.
- Vývojové centrum SAP Labs v Brně se stává klíčovým hráčem při tvorbě umělé inteligence určené pro řízení moderních podniků.
- Německá skupina masivně investuje do startupů typu Anthropic či Mistral, aby si zajistila dominanci v éře automatizace.
Výkonný ředitel největší evropské softwarové firmy SAP Christian Klein před pár dny společně s dalšími šesti šéfy evropských technologických obrů publikoval dopis, v němž varoval před zaostáváním starého kontinentu. Vyzdvižena v něm byla především role umělé inteligence jako motoru budoucnosti. SAP, jehož tržní hodnota na newyorské burze přesahuje 200 miliard dolarů, krátce poté na konferenci v Orlandu představil řadu AI novinek made in Europe a ukázal, že i „u nás“ se dá inovovat. Důležitou roli v tomto snažení hraje i Česko, kde německý kolos provozuje početné vývojové centrum.
SAP v České republice zaměstnává kolem 3 900 lidí. Více než tisícovka z nich pracuje ve výzkumu a vývoji. Praha je s 500 odborníky důležitým centrem pro vývoj softwaru Concur a v Brně sídlí sekce SAP Labs čítající více než 700 lidí. Právě ta se v poslední době zapojuje do vývoje prvků umělé inteligence včetně nově oznámeného AI modelu a agentů.
