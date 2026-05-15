Výsledková sezona v USA potvrzuje mimořádnou kondici byznysu, zisky by měly za celý rok vyrůst o pětinu
- Americké firmy z indexu S&P 500 doručují v prvním čtvrtletí mimořádně silná čísla a hromadně překonávají odhady analytiků.
- Meziroční růst ziskovosti dosahuje nejrychlejšího tempa od postcovidového oživení, což táhne vzhůru i celkové tržby společností.
- Hlavním motorem růstu zůstávají technologičtí giganti, jejichž zisky jsou však částečně ovlivněny jednorázovými účetními operacemi.
Výsledková sezona v USA se pomalu blíží ke konci. Přestože nás ještě čeká několik zajímavých reportů v čele s Nvidií, základní obrázek už je poměrně jasný. Americké firmy zatím doručují velmi silná čísla.
Výsledky za první čtvrtletí už reportovalo téměř 90 procent společností z indexu S&P 500. Z nich přibližně 84 procent překonalo odhady analytiků na úrovni zisku na akcii, což je nad pětiletým i desetiletým průměrem a zároveň jde o nejvyšší podíl od druhého čtvrtletí roku 2021. V souhrnu jsou reportované zisky dokonce o 18,2 procenta nad očekáváním, tedy výrazně nad historickým průměrem posledních let.
Silný je i samotný meziroční růst zisků. Kombinovaný růst zisků firem z indexu S&P 500 za první kvartál aktuálně dosahuje 27,7 procenta. Pokud tato hodnota vydrží do konce výsledkové sezony, půjde o nejrychlejší růst zisků od čtvrtého čtvrtletí roku 2021, tedy od období silného postcovidového oživení. Ještě na konci března přitom analytici očekávali růst ani ne polovičním tempem. Trh ale na výsledky nereaguje bez rozdílu pozitivně. Společnosti, které za odhady zaostaly, trh trestal nadprůměrně tvrdě.
Magnificent Seven se předvedla
Za podstatnou částí růstu stojí opět technologičtí giganti. Výrazně pozitivně překvapily zejména Alphabet, Meta a Amazon. U části těchto zisků je ale potřeba být opatrný. Alphabetu pomohly nerealizované zisky z investic, Amazon vykázal výrazný zisk související s investicí do Anthropicu a Meta těžila z pozitivního daňového dopadu. Bez těchto vlivů v souhrnné výši přes 62 miliard dolarů by byl růst zisků indexu výrazně nižší, i tak by ale zůstal na solidní dvouciferné úrovni.
Pozitivní obrázek přitom není vidět jen na ziscích. Silně rostou také tržby. Kombinovaný meziroční růst tržeb firem z indexu S&P 500 přesahuje 11 procent, což je nejrychlejší tempo od druhého čtvrtletí roku 2022. Výhled zůstává optimistický i pro zbytek roku. Pro druhé čtvrtletí analytici čekají růst zisků téměř o pětinu, za celý kalendářní rok 2026 by tak zisky firem z indexu S&P 500 měly podle konsenzu vzrůst o 21 procent.
To zároveň pomáhá vysvětlit, proč se americké akcie dál obchodují s nadprůměrným oceněním. Dopředné P/E indexu S&P 500 se pohybuje kolem 21násobku očekávaných zisků, tedy nad pětiletým i desetiletým průměrem. Vyšší valuace jsou tak minimálně částečně podpořeny velmi silným růstem ziskovosti.