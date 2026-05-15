Praha riskuje stavební blokádu. Bez nového plánu tratí hlavně střední třída, tvrdí šéf České spořitelny
- Praha patří v oblasti bydlení k nejméně dostupným městům v Evropě a problém už se netýká jen nízkopříjmových domácností.
- Metropolitní plán má odblokovat zhruba 150 tisíc bytů, jeho schválení ale po letech příprav znovu vázne.
- Pokud nový plán nevznikne včas, městu podle Tomáše Salomona hrozí po roce 2028 stavební blokáda.
Praha je dnes třetím nejdražším městem v Evropě z hlediska dostupnosti vlastního bydlení. Na řešení této, bez nadsázky kritické, situace přitom panuje vzácná shoda: musíme zkrátka stavět více a rychleji. Jenže k tomu Praha potřebuje nový Metropolitní plán.
Připravuje se už 14 let a mohl by konečně odblokovat více než 150 tisíc bytů, které dnes čekají na schválení výstavby. Debata o jeho přijetí ale začíná váznout a reálně hrozí, že plán schválen nebude. Stávající územní plán přitom končí v roce 2028. Co by následovalo? Bez platného plánu se výstavba prostě zastaví.
Říkáte si, proč se bankéř pohoršuje nad územním plánem Prahy? Protože bankéř je také člověk. A hlavně: Česká spořitelna se stará o 4,5 milionu klientů a každou druhou českou domácnost. Jako první banka jsme postavili už takřka tisícovku cenově dostupných bytů pro zdravotníky, učitele a další potřebné profese a plánujeme další výstavbu. Velmi dobře proto vidíme, jak se nedostupné bydlení propisuje do finančního zdraví lidí, stability rodin, fungování firem i prosperity celé země.
Základní infrastruktura prosperity
Bydlení není jen soukromá věc těch, kdo zrovna hledají byt. Je to základní infrastruktura prosperity. Město, ve kterém si lidé nemohou dovolit žít, časem ztrácí učitele, zdravotníky, policisty, mladé rodiny, talenty i firmy.
Na průměrný byt o 70 metrech čtverečních je potřeba zhruba patnáct ročních platů. Novostavby stojí 175 až 200 tisíc korun za metr čtvereční, byt 3+kk kolem 13 milionů korun. Domácnost na něj potřebuje příjem přes 100 tisíc korun měsíčně. To už není problém jen nízkopříjmových skupin. To je problém střední třídy.
Základní ekonomie je přitom neúprosná: když roste poptávka a nabídka zůstává zablokovaná, ceny rostou. Každý nepostavený byt zdražuje ty stávající. Metropolitní plán byty sám nepostaví, ale bez něj se výstavba v potřebném rozsahu nerozjede. Má odblokovat zhruba 150 tisíc připravovaných bytů a dát městu jasná pravidla.
Hrozí stavební blokáda
Praha přitom pořád funguje podle územního plánu z roku 1999. Ten má ze zákona skončit 31. prosince 2028. Pokud do té doby nebude nový plán schválen, hrozí od roku 2029 stavební blokáda – nejen bytů, ale také škol, silnic a infrastruktury. Spoléhat na prodloužení starého plánu parlamentem není strategie, ale hazard.
Ano, Metropolitní plán není dokonalý. Vznikal 14 let, prošel třemi koly připomínek a více než 73 tisíci podněty. Ale odmítnout ho neznamená získat lepší plán. Znamená to dalších pět až osm let nejistoty, blokovaných investic a dražšího bydlení.
Metropolitní plán = výstavba. Výstavba = dostupnější bydlení. Dostupnější bydlení = prosperita Prahy a jejích obyvatel. Praha se musí rozhodnout, zda chce být městem odvahy, nebo městem odkladů. Schválení Metropolitního plánu není koncem diskuse o budoucnosti Prahy. Je to podmínka, aby silnější budoucnost Prahy vůbec mohla začít vznikat.
Autor je předsedou představenstva České spořitelny.