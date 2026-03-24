Lázeňský fond posiluje svou roli v oblasti prevence a dlouhodobé péče
Zdravotnictví a lázeňství patří mezi obory, jejichž význam v čase roste. Lázeňský fond na tento trend v roce 2025 navázal rozšířením portfolia, posílením zdravotnických kapacit a rozvojem strategie zaměřené na dlouhodobou péči, prevenci a kvalitu života.
Lázeňský fond je investiční fond zaměřený na oblast zdravotnictví, lázeňství a následné péče. Jeho cílem je vytvářet hodnotu prostřednictvím přímého vlastnictví a rozvoje konkrétních zdravotnických zařízení, nikoli pouze prostřednictvím finančních instrumentů.
Fond staví svou strategii na dlouhodobých demografických trendech a rostoucí poptávce po zdravotní péči a prevenci. Cílem je stabilní zhodnocení v řádu vyšších jednotek procent ročně, podpořené předvídatelnými výnosy ze zdravotnických služeb.
Významným aspektem je rovněž skutečnost, že zakladatelé investují do fondu vlastní kapitál, čímž posilují jeho důvěryhodnost a zajišťují soulad zájmů s investory.
Specifikem fondu je také praktický benefit pro investory, a to možnost čerpat příspěvek na lázeňské pobyty ve výši 2 % investované částky ročně. Investice tak nepřináší pouze finanční výnos, ale i přímou užitnou hodnotu.
Rok 2025 ve znamení růstu a strategických akvizic
Rok 2025 byl pro Lázeňský fond zlomový. Vedle organického růstu došlo k významnému rozšíření portfolia prostřednictvím akvizic společností Kardio KV a Kalbicentrum. Fond tak dále posílil svou přítomnost nejen v lázeňství, ale i v oblasti zdravotnických služeb a následné péče a naplňuje tak strategii budování propojeného systému péče od prevence přes diagnostiku až po rehabilitaci.
Kardiologie jako pilíř prevence a dlouhodobé péče
Akvizice Kardio KV reflektuje rostoucí význam prevence v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, která patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. V roce 2025 zde bylo provedeno téměř 15 000 ošetření a ambulancí prošlo přibližně 5 000 pacientů, z nichž čtvrtinu tvořili noví klienti.
Specifickou skupinou jsou pacienti s kardiostimulátory, kteří představují zhruba 30 % sledovaných. Pravidelné kontroly přitom prokazatelně snižují riziko kardiovaskulárních komplikací – u infarktu o 30–50 %, u cévní mozkové příhody v důsledku hypertenze přibližně o 40 %. Kardiologie se tak stává klíčovým prvkem preventivní medicíny.