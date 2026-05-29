Nedostatek lidí mění trh práce. Prioritou už není nábor, ale udržení zaměstnanců
Firmy v Česku mění přístup k řízení lidí. V době nedostatku pracovní síly, rostoucích nákladů a tlaku na produktivitu už není hlavním tématem pouze nábor, ale především schopnost zaměstnance dlouhodobě udržet. Stále větší roli proto hrají data, efektivita HR procesů a systematická práce s lidským kapitálem.
České firmy se dostávají pod stále větší tlak. Nedostatek kvalifikovaných lidí, rostoucí mzdové náklady, omezená dostupnost pracovní síly i tlak na produktivitu mění způsob, jakým zaměstnavatelé přemýšlejí o řízení lidí. To, co ještě před několika lety fungovalo hlavně na základě zkušenosti nebo intuice, dnes stále častěji nahrazují data a měřitelné ukazatele.
Celorepublikový trend ukazuje, že více než 60 procent zaměstnavatelů uvádí problémy s obsazováním pracovních pozic. Není proto překvapivé, že firmy stále více řeší především stabilitu svých týmů. Podle aktuálního průzkumu, který pro společnost Pluxee zpracoval Ipsos, považuje téměř 65 procent zaměstnavatelů za největší prioritu udržení stávajících zaměstnanců. Nábor nových lidí označilo za klíčový úkol jen necelých osm procent.
Firmy tak stále více hledají způsoby, jak snižovat fluktuaci, udržet výkon a zároveň reagovat na proměňující se očekávání zaměstnanců. Současně ale roste i tlak na efektivitu práce.
Zaměstnanci pod tlakem
Ten vnímají i samotní zaměstnanci. Téměř 58 procent lidí v průzkumu uvedlo, že v posledním roce pociťuje vyšší tlak na pracovní výkon. Jen přibližně třetina zaměstnanců má zároveň pocit, že jejich zaměstnavatel skutečně podporuje rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
„Firmy dnes stojí mezi dvěma silnými tlaky. Na jedné straně potřebují zvyšovat produktivitu a efektivitu, na druhé si uvědomují, že bez stabilních a motivovaných lidí to dlouhodobě nepůjde. Řízení lidí se proto stále více přesouvá z intuitivní roviny do oblasti dat, měřitelných výsledků a strategického řízení,“ říká generální ředitel společnosti Pluxee Daniel Čapek.
Proměňuje se přitom i to, co zaměstnanci od zaměstnavatele očekávají. Data ukazují, že samotné benefity už často nejsou hlavním faktorem loajality. Nejčastějším důvodem, proč lidé zůstávají u svého současného zaměstnavatele, je jistota zaměstnání, kterou uvedla téměř třetina respondentů. Důležitou roli hrají také mezilidské vztahy nebo finanční ohodnocení.
Naopak při úvahách o změně zaměstnavatele jsou nejčastějšími důvody požadavek na vyšší mzdu, nedostatek uznání nebo nekompetentní vedení.
Daniel Čapek, generální ředitel Pluxee |
HR jako byznysová disciplína
Právě schopnost pracovat s těmito faktory systematicky dnes podle odborníků odlišuje úspěšné zaměstnavatele od ostatních. Firmy proto stále častěji sledují konkrétní ukazatele, jako je produktivita práce, fluktuace, nákladovost práce nebo efektivita HR procesů. Data jim umožňují lépe reagovat na změny trhu práce, plánovat rozvoj zaměstnanců i efektivněji řídit náklady.
„Dobrý zaměstnavatel dnes není definovaný jen nabídkou benefitů nebo firemní kulturou na sociálních sítích. Rozhodující je, jestli dokáže dlouhodobě vytvářet prostředí, kde jsou lidé angažovaní, chtějí zůstávat, rozvíjet se a podávat dobrý výkon. A to už je disciplína, kterou firmy musí řídit stejně systematicky jako finance nebo obchod,“ dodává Čapek.
Rostoucí význam datového přístupu potvrzuje i dlouhodobý zájem firem o benchmarkingové projekty a odborná srovnání. Například soutěž Pluxee Zaměstnavatel roku hodnotí firmy na základě konkrétních dat o řízení lidského kapitálu – od fluktuace přes produktivitu až po efektivitu HR procesů. V loňském ročníku se do soutěže zapojilo více než 120 společností, které dohromady zaměstnávají přes 200 tisíc lidí.
V době ekonomické nejistoty, rostoucích nákladů a proměňujícího se trhu práce se právě schopnost dlouhodobě pracovat s lidmi stává jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti firem.