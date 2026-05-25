Past jménem „stihnout všechno“. Jak letos (ne)plánovat letní dovolenou?
Když už jedete na dovolenou, říkáte si, ať to stojí za to. Hledáte nejlepší místa, ukládáte si tipy ze sociálních sítí a tvoříte mapku toho, co musíte navštívit. Jenže tím si na sebe šijete bič. Místo relaxu je před vámi další stresující projekt. Jak plánovat dovolenou, abyste přijeli domů opravdu odpočatí?
Nejprve si položte jednoduchou otázku: Co letos vlastně potřebujete? Pořádně vypnout? Dobře se najíst? Být chvíli offline? Spousta lidí touží hlavně po klidu, jenže jakmile překročí hranice, mají pocit, že by byla škoda „jen odpočívat“.
Když se plánování zvrtne…
Ještě před pár lety byla dovolená hlavně odměnou za náročný rok. Bylo normální strávit den na pláži, večer se toulat městem a dát si sklenici vína u západu slunce. Dnes se ale lidé předhání, kdo prožije zajímavější dovolenou. Z odpočinku se stává hon za co nejlepšími místy, fotkami a zážitky. Na tom samozřejmě není nic špatného… dokud si domů neodnášíte hlavně vzpomínku na uspěchané přesuny a stres.
Co dnes znamená luxusní dovolená
Možná vás to překvapí, ale novodobý luxus není o pětihvězdičkovém hotelu. Spíš o tom, že si po dlouhé době dovolíte vypnout a začnete znovu vnímat věci kolem sebe. Třeba když ráno místo notifikací slyšíte cikády. Když zapomenete na starosti v práci. Nebo když sedíte u moře a po dlouhé době se nikam neženete.
Právě na tom stojí i chorvatské „pomalo“ – životní styl bez zbytečného tlaku a spěchu, kvůli němuž Češi tuhle zemi milují. Při cestě do Chorvatska nemusíte řešit dlouhé přelety, složité plánování ani stres z toho, že se nedomluvíte. Během pár hodin jste u moře a všechno máte blízko – ostrovy, hory, parky i historická městečka. Jednoduše se tu skvěle odreagujete.
Věděli jste, že…
Chorvatsko bylo podle Globálního indexu míru z roku 2025 zařazeno mezi nejbezpečnější země světa?
I přes svou oblíbenost Chorvatsko pořád nabízí místa, kde nezažijete přeplněné promenády ani boj o lehátko. Na jakých místech pocítíte opravdový klid a pohodu?
Lastovo: Miliony hvězd nad kouzelným ostrovem
Lastovo patří k nejodlehlejším chorvatským ostrovům, díky čemuž si zachovalo to, co z většiny letovisek dávno zmizelo – absolutní klid. Ostrov je součástí přírodního parku, takže tu místo hlučných barů najdete malé zátoky, borovicové lesy a průzračné moře.
Místní jsou právem pyšní na minimální světelný smog. Když večer sedíte u moře, nad hlavou máte jednu z nejjasnějších nočních obloh ve Středomoří. Přes den pak můžete šnorchlovat v tichých zátokách nebo objevovat podmořské jeskyně.
V oblasti kolem ostrova Lastovo zažijete fenomenální potápění |
Vis: Ostrov, který si zachoval normální život
Vis byl pro cizince dlouhá léta uzavřenou vojenskou oblastí, a právě proto působí jinak než nejznámější turistická centra. Nenajdete tu obří resorty ani přeplněné promenády. Místo nich vás čekají malé rybářské přístavy, kamenné domy a restaurace, kde se servírují ryby ulovené před pár hodinami.
Atmosféra ostrova je příjemně klidná. Ráno si dáte kávu na ospalém náměstíčku v Komiži, přes den můžete lodí vyrazit ke slavné Modré jeskyni na nedalekém ostrově Biševo nebo se vykoupat v zátoce Stiniva schované mezi vysokými skalami.
Zátoka Stiniva s nádhernou oblázkovou pláží |
Biokovo: Hory vyrůstají přímo z moře
Jen málokde v Evropě zažijete tak výrazný kontrast krajiny jako právě v pohoří Biokovo. Během chvilky utečete z rozpálené pláže do hor, odkud uvidíte dalmatské pobřeží i okolní ostrovy jako na dlani.
Můžete vyrazit na horskou túru, projít se po známé vyhlídkové plošině Skywalk Biokovo nebo si jen užít ticho, chladnější vzduch a vůni borovic. A co je na tom nejlepší? Za necelou hodinu můžete být zpátky u moře a užívat si relax u vody.
Přírodní park Biokovo patří k nejkrásnějším místům na Jadranu |
Motovun a Grožnjan: Istrie chutná po lanýžích a víně
Vnitrozemská Istrie působí jako jiná země. Místo rušných pláží tu najdete kamenná městečka na kopcích, vinice a olivovníky. V uličkách vinoucích se mezi domy budete chtít každou chvíli zastavit a kochat se výhledem.
Města Motovun a Grožnjan jsou známá také skvělou gastronomií. Ochutnáte tu čerstvé lanýže, domácí těstoviny fuži i místní vína malvazija či teran. Lanýže tu nejsou turistickou atrakcí, ale přirozenou součástí místní kuchyně i identity regionu. Grožnjan je navíc plný malých galerií a ateliérů, které můžete navštívit při teplém odpoledni.
Motovun je krásné skalnaté městečko proslulé lanýži, kvůli nimž sem míří gurmáni z celé Evropy |
Kornati: Jachting mezi ostrovy
Kornati patří k nejhustším ostrovním soustavám ve Středomoří. Většina z desítek ostrovů rozesetých v průzračném moři je neobydlená a bez infrastruktury – právě proto tu příroda působí syrově a nedotčeně.
Pro jachtaře jsou tu ideální podmínky díky mírnému větru a krátké vzdálenosti mezi jednotlivými ostrovy. Během dne můžete zakotvit v malé zátoce, kam se autem či trajektem nikdo jiný nedostane, a skočit rovnou z lodi do moře. Nejvíc si určitě vychutnáte obyčejné chvíle, kdy vás obklopuje jen moře se skalami a užíváte si dokonalé ticho.
Národní park Kornati tvoří 147 ostrovů a ostrůvků rozesetých v průzračném moři |
Dovolená, na které si dokonale odpočinete
Neplánujte si letošní dovolenou po dnech a hodinách. Protože právě chvíle, kdy nikam nespěcháte, bývají nakonec ty nejhezčí. Chorvatsko je pro takový typ dovolené ideální. Je blízko, bezpečné a zároveň dost rozmanité na to, abyste si ho užili přesně podle sebe. Inspiraci na relaxační dovolenou i méně známá místa v Chorvatsku najdete zde.