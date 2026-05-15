Veletrhy v PVA EXPO PRAHA na jaře prezentovaly tisíce firem z patnácti oborů dvěma stům tisícům návštěvníků
Výstaviště PVA EXPO PRAHA má za sebou mimořádně úspěšnou jarní veletržní sezónu, během které se pod taktovkou organizátora, společnosti ABF, uskutečnilo patnáct klíčových událostí.
Od počátku února do konce dubna se v areálu prezentovaly tisíce firem, kterým veletržní prostředí umožnilo představit své produkty a služby téměř dvěma stům tisícům návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti. Po letním programu se veletrhy do Letňan vrátí 9. září.
Během tří měsíců do Letňan zavítaly tisíce odborníků mnoha odvětví z tuzemska i zahraničí, ale také 194 716 návštěvníků z celého Česka i okolních států. Městská část Praha 18 se tak opět stala dějištěm významných veletrhů, kongresů, konferencí i společenských setkání.
Patnáct veletrhů, které na letňanském výstavišti letos na jaře uspořádala společnost ABF, nabídlo návštěvníkům nejen nejnovější produkty, technologie a oborové unikáty, ale také bohatý doprovodný program, edukační přednášky, workshopy či konference a možnosti osobních setkání s odborníky či bezplatné poradenství.
„Jarní sezónu letňanských veletržních akcí letos zahájil souběh veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Tyto unikátní oborové události společně se Střechy-Solar-Řemeslo přilákaly do MČ Praha 18 během tří dnů více než 22 tisíc návštěvníků. A to jak z řad odborníků, kteří se účastnili odborných přednášek či konferencí, tak i laiků plánujících stavbu nízkoenergetického domu nebo rekonstrukci toho stávajícího. První letošní akce nastínila úspěšný směr, kterým se následující tři měsíce ubírala celá jarní sezóna,“ řekl generální ředitel pořadatelské společnosti ABF Martin František Přívětivý.
Akce plné osobností
Kde začíná rybářská sezóna? Také letos tomu bylo v PVA EXPO PRAHA. Rybářský veletrh FOR FISHING patří k akcím, na které se již dlouhá léta sjíždějí nejen milovníci tohoto oboru, ale také profesionálové a osobnosti světové úrovně. Letos jej navštívilo více než 35 tisíc lidí a jako tradičně zde nechyběl ani nejslavnější český rybář Jakub Vágner. Spolu s ním dorazilo mnoho dalších: Ali Hamidi, Alan Blair, Frank Warwick či Matěj Houška. Jejich účast potvrzuje, že Praha a Česko mají na evropské rybářské mapě významné místo.
Březen v PVA EXPO PRAHA zahájil mezinárodní veletrh AQUATHERM PRAHA, který 14 tisícům zájemců nabídl portfolio vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky. O týden později navštívili výstaviště milovníci cestování a profesionálové z odvětví cestovního ruchu díky legendární mezinárodní akci HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, kde se kromě destinací z celé planety prezentovaly i unikáty z českých regionů. Na své si přišel také každý vyznavač cyklistiky na veletrhu FOR BIKES nebo milovníci sportu na festivalu SPORT EXPO. Právě zde si mohli návštěvníci všech věkových kategorií vyzkoušet například biatlon, šerm či vzpírání pod dohledem profesionálů. Souběh těchto událostí navštívilo neuvěřitelných téměř 20 tisíc milovníků cestování a sportu.
S volnočasovými aktivitami souvisel i další souběh veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT, které zcela zaplnily letňanské výstaviště a přivítaly 29 tisíc lidí, představily novinky z oblastí lodí, vodních sportů, obytných automobilů a karavanů. Kromě stovek exponátů všech kategorií si zájemci mohli prohlédnout třeba expediční vozidla, vestavby pro všechny typy aut nebo si mohli zakempovat přímo v areálu výstaviště a dopřát si cestovatelské kino.
Prestižní ceny i beauty svět
Mistři interiérového designu se sešli v rámci veletrhu FOR INTERIOR & DESIGN, během kterého byly také uděleny ceny pro profesionální interiérové architekty a designéry CZECH INTERIOR AWARD. Veletrh nábytku skvěle doplnil veletrh zahradní architektury FOR GARDEN, který nabídl novinky od komunální techniky po venkovní bazény. Unikátní souběh přivítal téměř 28 tisíc zájemců o tyto obory.
Kdo miluje zvířata, nemohl si nechat ujít veletrh chovatelských potřeb pro domácí mazlíčky FOR PETS, který zahájil dubnovou sérii akcí. Následovaly veletrh hraček, her a potřeb pro děti FOR KIDS spolu s bohatým doprovodným programem Bezva Fest plným zábavy pro děti i rodiče, který se pyšní návštěvností přes 17 tisíc lidí. A kdo je milovníkem beauty světa, navštívil veletrh kosmetiky, kadeřnictví, nehtového designu a péče o nohy FOR BEAUTY. Ten přilákal do areálu v Městské části Praha 18 téměř 12 tisíc lidí.
Také další měsíce přivedou k PVA EXPO PRAHA pozornost. Již v létě proběhnou s využitím areálu výstaviště události jako hudební festival Metronome Prague, koncerty One Republic či Pitbull a na podzim se v halách v rámci letošního ročníku Czech Fashion Week představí během přehlídky návrháře Osmanyho Laffity světová superstar DJ Paul van Dyk.
Tímto ale veletržní a kulturní ruch v Letňanech nekončí. Výstaviště každoročně hostí zhruba 150 akcí pro odborníky i širokou veřejnost.
Podrobný program akcí, které proběhnou v PVA EXPO PRAHA, najdete na www.pvaexpo.cz.