Den, kdy se České Budějovice promění v centrum české AI scény
73 procent českých firem už má AI strategii. Skutečnou konkurenční výhodu z ní ale staví jen 20 procent — globální průměr je 34. Jak ten rozdíl zavřít, ukáže 2. června konference AIWAY 2026, kam se sjedou stovky majitelů firem a manažerů.
Otázka v zasedačkách českých firem se v posledních dvanácti měsících tiše otočila — z „měli bychom o AI něco vědět?“ na „proč u nás AI ještě nefunguje?“. Podle dubnového průzkumu Deloitte a České asociace umělé inteligence (155 organizací) má dnes vlastní AI strategii nebo ji aktivně připravuje 73 procent tuzemských firem. Skutečnou transformaci ale rozjelo pouze 20 procent — globální průměr je 34. 85 procent firem hlásí dílčí zlepšení efektivity, jen menšina z toho dělá konkurenční výhodu.
„Umělá inteligence se posunula z fáze experimentů do každodenní praxe. Nestačí ji ale jen integrovat do procesů — firmy budou muset tyto procesy měnit,“ shrnuje Lukáš Benzl, ředitel ČAUI, který na AIWAY 2026 vystoupí jako speaker a zároveň moderuje úvodní panel hlavní stage.
Tlak na vrcholový management se zvedl skokově. Vlastníci očekávají výsledky, zaměstnanci očekávají směr, konkurence už nečeká. AIWAY 2026 je proto postavená na praxi: žádné prázdné řeči o budoucnosti, jen konkrétní postupy a lidé, kteří AI denně používají ve svých firmách. Formát, který do Budějovic přivedl několik stovek majitelů a vrcholového managementu — typicky ne na jednu vstupenku, ale pro celý vedoucí tým.
AI v českých firmách 2026 — klíčová čísla
73 % firem má nebo připravuje AI strategii
20 % rozjelo skutečnou transformaci (globální průměr: 34 %)
44 % firem nemá žádný způsob měření dopadu AI
7 % firem má zavedená formální KPI
53 % firem má nebo plánuje specializované AI role
Zdroj: Deloitte & ČAUI, „AI v českých firmách 2026“, duben 2026 (n = 155 organizací)
Co lze nasadit hned další den
Hlavní stage běží paralelně se dvěma workshopovými sály, takže jeden firemní tým za den pokryje strategii, obchod, výrobu i právo.
Jan Laibl — obchodník, který proškolil přes osmnáct tisíc lidí a postavil přes padesát obchodních týmů — s Martinem Foberem ukáže den obchodníka s AI po boku: schůzka připravená za čtyři minuty místo čtyřiceti, follow-up bez tužky, manažerské 1:1 stavěné na datech místo dojmů.
Ivan Kutil, oceněný jako Osobnost AI roku 2025 a technický ředitel AppSatori, projde nástroje v Google Workspace, které mají firmy zaplacené a netuší o nich — NotebookLM, Vids, Flow.
Petra Dolejšová, advokátka specializovaná na právo AI ve firmách, přiveze checklist toho, co do AI pouštět nesmíte, čí jsou výstupy a které prompty stály za prvními českými spory.
František Pánek, vedoucí technologického centra Bosch České Budějovice, rozebere digitalizaci bez příkras — proč samotný sběr dat nestačí, kde Bosch selhal a kde se to vyplatilo.
Generálním partnerem konference je Tabidoo, česká lowcode/nocode platforma, která firmám umožňuje nasazovat AI bez programátorského týmu. Její CSO Vratislav Morkus předvede konkrétní use-case od digitalizace procesu po nasazení do produkce.
Kde firmy reálně selhávají
„Firmy nejvíc selhávají ne na technologii, ale na rozhodování a na datech,“ říká Patrik Čada, spolumajitel SPARKAI a jednatel Wexia.Digital, jejíž tým konzultoval stovky tuzemských firem. „Zaseknou se v postupech, které dělaly poslední dekádu, a čekají, až jim AI něco automaticky vyřeší. Nevyřeší. AI je páka — funguje jen tehdy, když máte do čeho zatlačit.“
Druhý problém Deloitte ve svém průzkumu pojmenoval také: 44 procent českých firem nemá žádný systematický způsob, jak měřit dopad svých AI projektů, jen sedm procent má zavedená KPI. „Bez měření jsme zpátky u dojmů místo dat — což je přesně to, co AI měla vyřešit,“ říká Čada. „První otázka, kterou klienta ptáme, není ‚jaký nástroj chcete', ale ‚jakou metriku chcete za tři měsíce vidět vyšší'. Když ji firma neumí pojmenovat, žádný AI projekt nezachrání čtvrteční výsledky.“
Šest konkrétních AI use-casů z českých firem
Příklady projektů, které tým SPARKAI a Wexia.Digital nasadil za poslední rok.
- Přepis schůzek a evidence leadů. AI automaticky přepisuje online i offline schůzky, shrne hlavní body a uloží lead nebo projekt do CRM. Manažer má okamžitý přehled bez ruční administrativy.
- Hlasové zadávání úkolů. Místo přepisování úkolů do systému stačí nadiktovat. AI je strukturuje, přiřadí odpovědné osoby, nastaví termíny a uloží do projektového nástroje.
- Automatické vytváření projektů včetně rozpočtů. Po schválení nabídky AI vytvoří projektovou strukturu, rozdělí fáze, nastaví deadliny a hlídá čerpání rozpočtu.
- AI dohled nad cashflow a ziskovostí. AI sleduje cashflow, náklady na projekty a jejich ziskovost v reálném čase, upozorňuje na rizikové zakázky a predikuje budoucí výpadky financí.
- Marketingové titulky a vizuály v jednom workflow. AI na základě cílovky a kampaně navrhne titulky, varianty textů, CTA a nově i odpovídající obrázky pro web, bannery i sociální sítě.
- Předvýběr kandidátů v HR. HR oddělení bylo zahlceno životopisy a první selekce zabrala desítky hodin. AI tuto fázi automatizuje a HR se věnuje až finálním pohovorům.
Co je v expo zóně k vidění
Mezi přednáškami nabízí konference dvě expo zóny. V klasickém expu se prezentují platformové firmy s konkrétními produkty pro firemní AI nasazení — Artima AI, Qconic, Wflow, Saleskit, Feedyou, Zoocontrol a Wexia.Digital. V technickém expu jsou aplikované technologie k osahání — roboti od NAI Robotics, drony od COPTRZ, elektrická mobilita od Astrum Mobility (úspěšný startup z plzeňského inkubátoru BIC Plzeň) i hardware od Lenovo ČR.
Proč přijíždí špička oboru právě sem
České Budějovice nejsou ve veřejné debatě o AI tak viditelné jako Praha či Brno — ale vrstva infrastruktury a hráčů roste rychleji, než se zvenčí jeví. Centrálním uzlem je Jihočeský vědeckotechnický park, akciová společnost založená krajem v roce 2008, která začínajícím inovativním firmám poskytuje mentoring, dotační podporu a zázemí pro výzkum. Z jeho ekosystému vyrostl i pořadatel AIWAY 2026 — vzdělávací startup Naučíme AI, který v roce 2025 proškolil v oblasti AI několik tisíc účastníků po celé ČR. Do horizontu se přidává jeden kontext: České Budějovice budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury.
Konference vznikla z konkrétní poptávky firem. „Dlouhodobě nás klienti i účastníci našich kurzů žádali o místo, kde uslyší experty a špičky oboru pohromadě — ne na izolovaných webinářích, ale v jeden den, na jednom pódiu,“ vysvětluje Štěpán Janás, spolumajitel pořadatelské agentury Naučíme AI. „AI se mění tak rychle, že firmy nemají kapacitu sledovat každou novinku samy. Potřebují koncentrovaný formát, kde za den získají to, co by jinak skládali tři měsíce.“
Kdo by neměl chybět
Otázka pro vrcholový management v roce 2026 už není „máme AI strategii“. Skoro tři čtvrtiny firem ji mají. Otázka je, jestli firma postavila proces, který ji proměňuje v měřitelné výsledky. Pokud odpověď zní „nejsme si jistí“, začněte v úterý 2. června v Národním pavilonu Z.
Konference probíhá ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, Českou asociací pro umělou inteligenci a Jihočeským vědeckotechnickým parkem. Více informací a registrace na https://www.aiwaycon.cz/
Štěpán Janás a Jakub Baxa jsou spolumajitelé vzdělávacího startupu Naučíme AI (krajského finalisty FIRMA ROKU), který je pořadatelem konference AIWAY 2026, a spolumajiteli konzultační firmy SPARKAI. Společně se svým týmem proškolili v oblasti AI několik tisíc účastníků v oblasti AI a pracují na tom aby bylo Česko špička v oblasti využívání AI. Projekt Naučíme AI prošel akcelerátorem a vyrostl pod vedením Jihočeského Vědeckotechnického Parku.