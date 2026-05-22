Energetická odolnost jako nutnost. Budovy musí obstát i v době nejistoty
Jak navrhovat budovy, které obstojí v podmínkách rostoucí klimatické i energetické nejistoty, bylo jedním z témat konference Šetrné budovy 2026. Diskuse ukázaly, že klíčem k odolnosti je propojení energetických řešení, práce s daty a spolupráce napříč obory.
Třetí blok konference Šetrné budovy 2026 se zaměřil na otázku energetické odolnosti a bezpečnosti v kontextu rostoucích rizik spojených s dostupností a cenou energií. Diskuse ukázala, že energetika přestává být oddělenou technickou vrstvou a stává se integrální součástí návrhu budov i širšího urbanistického přemýšlení.
Odborníci upozornili, že klíčovou roli dnes hraje schopnost budov fungovat flexibilně – reagovat na výkyvy v energetické síti, efektivně řídit spotřebu a kombinovat různé zdroje energie. Vedle technologických řešení se do popředí dostává také význam regulace a rozhodování investorů, které určují, jak rychle se tato opatření promítnou do praxe. Právě propojení těchto faktorů bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a bezpečnost budov i celých měst.
Energetická efektivita jako základ stability budov
Energetická situace posledních let se výrazně proměnila. Rostoucí ceny energií, geopolitická rizika, tlak na dekarbonizaci i měnící se legislativní rámec ukazují, že energetická efektivita již není pouze otázkou environmentální odpovědnosti, ale stává se klíčovým faktorem ovlivňujícím hodnotu a dlouhodobou udržitelnost nemovitostí.
Společnost Skanska vnímá energetickou efektivitu jako jedno z klíčových strategických témat posilujících stabilitu budov a jejich odolnost vůči energetickým i provozním výkyvům. Uplatňuje komplexní přístup k návrhu i realizaci budov, kde je energetická efektivita nedílnou součástí konceptu kvality a funkčnosti. V praxi usiluje o maximální efektivitu kombinací kvalitního stavebně technického řešení, efektivních systémů vytápění, chlazení a větrání a využití obnovitelných zdrojů energie.
Zároveň klade důraz na flexibilitu budov a jejich připravenost na budoucí změny. Součástí tohoto přístupu je aktivní řízení provozu během celého životního cyklu budovy. Skutečný přínos energetické efektivity se projevuje v každodenním provozu, kde hraje zásadní roli kvalitní správa objektu, práce s daty, monitoring spotřeb a průběžná optimalizace provozu ve spolupráci s nájemci.
„Energetická odolnost objektů se dnes stává základním standardem trhu. Budovy, které nedokážou systematicky řídit vlastní spotřebu a chytře integrovat zdroje energie do svého provozu, budou s rostoucí intenzitou ztrácet schopnost reagovat na volatilitu cen i zpřísňující se regulatorní rámec. Naší ambicí je vytvářet projekty, které investorům i nájemcům poskytují dlouhodobou jistotu, provozní stabilitu a připravenost na budoucí změny,“ popisuje Eva Nykodymová, EHS & Sustainability Manager, Skanska.
Data a řízení provozu: klíč k energetické odolnosti budov
Energetickou odolnost budov je dnes možné vnímat především jako schopnost připravit se na nejistotu – nejen technologickou, ale i provozní a ekonomickou. V praxi se velmi často ukazuje, že energetika bývá v projektech řešena izolovaně, bez vazby na skutečný provoz budovy a chování jejích uživatelů. Právě propojení návrhu s řízením dat je přitom klíčové pro zvládání výkyvů cen energií, omezení dodávek i měnících se potřeb nájemců.
Zkušenosti z projektů potvrzují, že odolnost nevzniká jedním opatřením, ale kombinací několika navazujících kroků – od kvalitního návrhu samotné budovy přes chytré řízení technologií až po otevřený dialog mezi investorem, projektantem a provozovatelem. V praxi se často objevují situace, kdy technicky vyspělé systémy nejsou plně využity, protože chybí jasná strategie práce s daty nebo dlouhodobý energetický koncept.
Budovy, které obstojí v nejisté době, jsou podle odborníků ty, které dokážou energii nejen vyrábět a šetřit, ale také ji efektivně řídit a sdílet v širším kontextu města či lokality.
„Energetická odolnost není o jedné technologii ani o rychlém řešení krize. Je to dlouhodobý proces, který začíná už u projektu budovy a pokračuje po celou dobu jejího provozu. Pokud dnes nepropojíme technická řešení s daty a rozhodováním investorů, budeme jen reagovat na problémy místo toho, abychom jim předcházeli,“ říká Dirk Dronia, Industry & Strategic Account Manager pro segment budov ve společnosti Wago GmbH.