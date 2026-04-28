Tkáč na SHIFTS: AI změní svět i význam práce, ale Šmejce ani Tykače žádný algoritmus nenahradí
- Patrik Tkáč označil nástup generace dětí devadesátých let za trend, který je pro stabilitu byznysu stejně významný jako geopolitické otřesy.
- Podle spoluzakladatele J&T technologie AI ukončí platnost přísloví „práce šlechtí“, protože odstraní rutinu.
- Lidské komplexní myšlení však v investování zůstane nenahraditelné.
Spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč při zahájení letošní konference SHIFTS za zásadní trend dneška označil generační výměnu. „Po třiceti letech přichází na scénu generace dětí devadesátých let, která začíná přemýšlet o své budoucnosti, stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti,“ řekl Tkáč, podle kterého jde o změnu srovnatelně významnou s geopolitickými otřesy, protože zásadně ovlivní, jak budou firmy i společnosti fungovat v dalších desetiletích.
Tkáč také otevřel otázku hodnot v podnikání. Odkázal přitom na populární seriál Succession, v němž podle něj chybí pozitivní postavy, a varoval, že byznys by se neměl vydat podobnou cestou. „Jedna z hlavních výzev byznysu je, abychom při něm předali dobré hodnoty, které přežijí,“ dodal s tím, že by si současná podnikatelská generace měla klást otázku, co po sobě zanechá, a to především v podobě principů a odpovědnosti. „Z tohoto světa bychom měli odejít s dobrým pocitem,“ řekl Tkáč.
Tkáč mimo jiné vyzdvihl také rozmach umělé inteligence. „AI je pokračování lidstva. Meli bychom za to být vděční. Přísloví ‚práce šlechtí‘, které se říká po tisíce let, ztratí na významu. Stále tu ale bude skupina lidí, která bude chtít víc a tito lidé budou výrazně lépe placení,“ řekl Tkáč na konferenci.
Komplexní myšlení je nenahraditelné
Umělá inteligence bude mít podle Tkáče zásadní vliv i na podnikání, protože podle něj zásadně promění způsob, jak firmy vznikají i fungují. Zdůraznil, že kapitál zůstane klíčovou podmínkou rozvoje technologických projektů, zejména v oblasti AI, kde náklady na špičkové týmy rychle rostou. „AI umožní výrazně zefektivnit práci a omezit rutinní činnosti, rozhrne informační balast, takže podnikatelé se budou moci více soustředit na klíčová rozhodnutí,“ uvedl.
„Je hloupost se bát, že nás AI přeroste, protože to nás přerostla humanita a ne roboti,“ řekl Tkáč, podle kterého technologie sice umožní jednotlivcům vybudovat projekty, které dříve vyžadovaly rozsáhlé týmy, přesto však zůstane nenahraditelná lidská schopnost komplexního myšlení. „V investování Šmejce, Komárka a Tykače žádná AI nenahradí,“ dodal Tkáč.
O SHIFTS
Podle zakladatele konference a šéfredaktora e15 Nikity Poljakova stojí Shifts na jiném principu než většina podobných akcí. „Většina konferencí nabízí odpovědi. Shifts staví na otázkách, které ještě nemají jednoduché řešení. Právě to podle nás dává smysl,“ uvedl.
Konference se koná 28. dubna 2026 v Praze a je určena především seniornímu publiku z oblasti financí, politiky a strategického managementu. Organizátoři ji profilují jako jedno z klíčových výročních fór pro strategickou debatu ve střední Evropě.