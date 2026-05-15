BeneMeat a FORZA10 uvádějí první komerční krmivo pro psy s kultivovaným masem
Společnost BeneMeat dodala kultivované maso do nového krmiva pro psy Coolty Meat od italské značky FORZA10. Produkt byl představen na veletrhu Interzoo 2026 a podle firem jde o první komerčně uvedené kompletní krmivo pro psy s kultivovaným masem na světě.
Produkt obsahuje 26 procent kultivovaného masa a je určen především pro psy s potravinovými intolerancemi. Krmivo je formulováno jako monoproteinové a neobsahuje antibiotika, hormony ani konzervanty. Kultivované maso vzniká pěstováním živočišných buněk v kontrolovaném prostředí bez nutnosti chovu a porážky zvířat.
„Forza 10 je pro BeneMeat ideálním partnerem. Jejich silná pozice na trhu a ambice růst v segmentech krmiv pro domácí mazlíčky s přidanou hodnotou představují ideální spojení s naším komplexním biotechnologickým know-how. Majitelé domácích mazlíčků budou mít brzy k dispozici další vysoce kvalitní zdroj bílkovin, který je bezpečný, zdravý, přesně definovaný, etický a šetrný k životnímu prostředí,“ říká Roman Kříž, CEO BeneMeat.
Využití i v jídle pro lidi
BeneMeat vznikl v roce 2020 a zaměřuje se na vývoj technologií pro produkci kultivovaného masa. Firma už v roce 2023 získala registraci opravňující k legální výrobě kultivovaného masa jako krmné suroviny pro domácí mazlíčky. Současné uvedení produktu FORZA10 představuje první komerční využití této technologie v segmentu pet food v Evropské unii.
„Chceme být partnerem pro výrobce, kteří chtějí kultivované maso skutečně uvést do praxe. Nabízíme technologii, kterou lze přímo implementovat do výroby – a právě takovým partnerem je FORZA10,“ říká Simone Stringhetti, koordinátor krmných studií ve společnosti BeneMeat.
Segment krmiv pro domácí mazlíčky patří mezi nejrychleji rostoucí části potravinářského průmyslu. Výrobci reagují na rostoucí zájem zákazníků o původ surovin, kvalitu proteinů i environmentální dopady výroby. BeneMeat zároveň vyvíjí buněčné linie určené pro lidskou spotřebu a připravuje jejich budoucí komerční využití po získání regulatorních schválení.