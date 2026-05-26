Hotely stále více žijí z velkých akcí. Praze se daří umazávat ztráty z minulých let
- Meziroční růst tržeb v českých hotelech v dubnu sice zpomalil na 7,5 procenta, přesto Česko výrazně poráží sousední Rakousko i Maďarsko.
Zatímco západní trhy jako Německo či Nizozemsko klesají, Praha v absolutních cenách pokojů opět překonala Vídeň a drží si náskok před Berlínem.
Český hotelový trh těží ze stabilního mixu středoevropských turistů a rostoucího počtu velkých kulturních, sportovních a kongresových akcí.
Dubnová globální data společnosti STR přinesla nejnovější informace o vývoji hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Meziroční růst tržeb v České republice se oproti březnu zpomalil přibližně na polovinu. Přesto je hodnota +7,5 procenta pozitivním výsledkem, zejména ve srovnání s rakouskými -12,5 procenta nebo maďarskými -7,7 procenta.
Dlouhodobě klesá německý trh – v dubnu konkrétně o 3,4 procenta. Podobně nepříznivý vývoj sledujeme i v sousedním Nizozemsku, Belgii a Anglii. Úplně jiný příběh však píší jižní země jako je Řecko, Španělsko a především Itálie, která je s hodnotou 164,7 eur na nabízený pokoj a noc evropskou jedničkou. Průměrný pokoj se zde prodal za přibližně 230 eur při obsazenosti 71,7 procenta, což znamená tržbu na pokoj ve zmíněné výši 164,7 eur.
Pozitivní zprávou je, že mezi odlišné „ostrovy“ patří také Polsko, Slovensko a Česká republika. Praha dokonce po delší době opět překonala Vídeň v absolutních cenách pokojů a dlouhodobě si drží náskok před Berlínem.
Je velmi spekulativní hodnotit přímý dopad války na turistický trh, nicméně její efekt se projevuje dlouhodobě a selektivně. Česká republika je díky svému mixu domácích hostů, Němců, Poláků a Slováků relativně málo zasažena. Ostatní národnostní skupiny nehrají zásadní roli. „Praze se daří umazávat ztráty předchozích let a vracet se k lepším pozicím. To je bezpochyby pozitivní,“ analyzuje Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové sítě Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala přes dva miliony hostů. Dodává: „Vše je provázané. Vývoj ekonomiky a celková aktivita jsou klíčové, protože hotelový trh čím dál více žije z akcí – kongresů, mistrovství v krasobruslení, koncertů a dalších událostí. To vše má zásadní vliv.“
Aktuální měsíc a jeho pozice v roční sezóně
Duben je prvním měsícem české sezóny, která se tradičně bere od prvního boomu, kterým jsou Velikonoce. Sezónnost v naší republice a našem turismu ovšem pomalu klesá a pokles zimy byl letos výrazně menší než v dobách před deseti lety.