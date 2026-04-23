Klinika Canadian Medical vstupuje do světa karlovarského festivalu
- Canadian Medical vstupuje do partnerství s festivalem v Karlových Varech.
- Spojení zdůrazňuje péči o zdraví v širším kontextu životního stylu.
- Klinika míří na českou i mezinárodní klientelu z prostředí byznysu a kultury
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je místem, kde se každoročně setkává mezinárodní komunita, osobnosti z oblasti filmu, byznysu i veřejného života. Právě toto prostředí je nám blízké, protože dlouhodobě poskytujeme zdravotní péči klientům z Česka i ze zahraničí.
„Zdraví vnímáme jako základ pro kvalitu života. Patří do něj nejen špičková medicína, ale i prostředí, ve kterém se lidé pohybují, inspirace, emoce a zážitky. Filmový festival v Karlových Varech je v tomto ohledu výjimečnou událostí, která přirozeně spojuje lidi napříč generacemi i obory,“ říká generální ředitelka Canadian Medical Markéta Billová.
Partnerství odráží dlouhodobý přístup ke klientům, který staví na individualitě, respektu k jejich životnímu stylu a komplexnímu pohledu na zdraví. Stejně jako festival provází své návštěvníky napříč generacemi a životními etapami, i Canadian Medical je dlouhodobým partnerem pro péči o zdraví svých klientů.
„Karlovarský festival je událost, kam se lidé vracejí po desítky let. Vytváří si k němu vztah a stává se součástí jejich života. Stejný princip dlouhodobého partnerství je klíčový i pro nás. Naši klienti vědí, že se na nás mohou spolehnout v každé fázi života. Díky tomu, že působíme především v Praze, se navíc přirozeně potkáváme i se světem mezinárodní filmové produkce,“ doplňuje Markéta Billová.
Chceme být partnerem tam, kde se setkávají lidé, inspirace a silné životní momenty. Spojení s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary tak podtrhuje ambici poskytovat zdravotní péči, která přesahuje rámec medicíny a přirozeně zapadá do života klientů.