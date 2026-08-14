Málo známá profese může Čechům ušetřit velké zdravotní komplikace. Specialistů je ale jen pár stovek
- Klinických farmaceutů působí v Česku jen kolem dvou stovek, jejich význam ale roste.
- Kontrolují kombinace léků, jejich dávkování i možné nežádoucí účinky.
- Pomoci mohou hlavně seniorům a lidem, kteří užívají více léků současně.
Češi užívají stále více léků, zejména ve vyšším věku. S rostoucím počtem přípravků ale stoupá také riziko jejich nevhodných kombinací nebo nežádoucích účinků. Právě na tyto problémy se zaměřují kliničtí farmaceuti, kterých v Česku působí přibližně dvě stovky.
Jejich práce se liší od činnosti běžných lékárníků. Zatímco lékárník především vydává léčivé přípravky a radí s jejich správným užíváním, klinický farmaceut se zabývá celkovou medikací konkrétního pacienta. Posuzuje, zda se jednotlivé léky vzájemně neovlivňují, jestli jsou správně dávkované a zda jejich užívání odpovídá například věku, zdravotnímu stavu nebo funkci ledvin.
„Lidé často přicházejí až ve chvíli, kdy mají pocit, že jim léčba nevyhovuje, objevují se nežádoucí účinky nebo užívají větší množství léků a nejsou si jisti, zda jsou jejich kombinace vhodné,“ říká klinická farmaceutka z Fakultní nemocnice Bulovka Jana Gregorová.
Největší riziko hrozí při užívání více léků
Konzultace s klinickým farmaceutem může být přínosná především pro seniory, chronicky nemocné nebo pacienty, kteří navštěvují několik specialistů současně. Týká se také lidí po hospitalizaci, pacientů s komplikovanou léčbou nebo těch, u nichž se opakovaně objevují nežádoucí účinky.
Některé problémy přitom nemusí pacienti s užívanými léky vůbec spojovat. Nevhodně nastavená léčba nebo kombinace několika přípravků se může podle odborníků projevit například únavou, závratěmi, problémy se spánkem, nechutenstvím či zažívacími obtížemi.
Úkolem klinického farmaceuta přitom není pacientovi přidávat další přípravky. Naopak může dojít k úpravě dávkování, nahrazení některého léku nebo k doporučení, aby byl po dohodě s lékařem zcela vysazen.
Specialistů jsou v Česku jen stovky
V tuzemsku v současnosti působí přibližně 200 klinických farmaceutů. Nejčastěji pracují v nemocnicích, postupně se ale rozšiřuje také ambulantní péče. Pacient se k nim může dostat například přes praktického lékaře nebo specialistu, který konzultaci doporučí či zprostředkuje.
Význam oboru by měl podle odborníků růst společně se stárnutím populace a zvyšujícím se počtem lidí užívajících několik přípravků současně. České zdravotnictví by proto podle odborných odhadů do budoucna potřebovalo několikanásobně více klinických farmaceutů než dnes. Správně nastavená léčba totiž může kromě omezení nežádoucích účinků pomoci předcházet komplikacím a v některých případech také hospitalizacím.
Obor se v Česku rozvíjí od roku 2011
Na rozvoji oboru se podílí také Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP, která vznikla v roce 2011. Zaměřuje se především na nastavování odborných standardů, vzdělávání klinických farmaceutů a rozšiřování klinickofarmaceutické péče ve zdravotnických zařízeních. V současnosti má téměř 200 členů a spolupracuje s desítkami odborných pracovišť po celé republice.