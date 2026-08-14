Obří obchod levné módy míří do Ostravy. Nová prodejna nabídne něco, co Praha nemá
- Primark otevře svou první ostravskou prodejnu 8. září v Avion Shopping Parku.
- Do obchodu o rozloze 3100 metrů čtverečních firma investovala přes devět milionů eur.
- Ostravská pobočka jako první Primark v Česku nabídne samoobslužné pokladny.
Řetězec Primark pokračuje v expanzi na českém trhu. Po Praze a Brně zamíří také do Ostravy, kde svou první prodejnu otevře 8. září v 9.30 hodin. Nová pobočka v Avion Shopping Parku bude čtvrtým obchodem značky v Česku a zároveň prvním v celém Moravskoslezském kraji.
Do vybudování ostravské prodejny Primark investoval více než devět milionů eur, tedy přes 220 milionů korun. Obchod se rozprostře na přibližně 3 100 metrech čtverečních ve dvou podlažích a práci v něm najde téměř stovka lidí.
Zákazníci v Ostravě získají stejný typ nabídky, jaký už znají návštěvníci obchodů v Praze a Brně. V sortimentu bude dámské, pánské a dětské oblečení, kosmetika, bytové doplňky i další potřeby do domácnosti. Značka přitom dál staví především na nízkých cenách a velkých kamenných prodejnách.
Ostrava dostane novinku, kterou Praha ani Brno nemají
Ostravská pobočka přinese také jednu českou premiéru. Jako první tuzemský Primark bude vybavena samoobslužnými pokladnami. Řetězec si od nich slibuje rychlejší odbavení zákazníků a kratší čekání při placení.
Významná je i poloha nové prodejny. Avion Shopping Park leží zhruba 20 kilometrů od polských hranic, Primark proto počítá nejen s českými zákazníky, ale také s návštěvníky ze sousedního Polska.
Podle šéfa společnosti pro střední a východní Evropu Macieje Podwojského je otevření v Ostravě pro další rozvoj značky v Česku důležitým krokem. Primark podle něj od svého příchodu na tuzemský trh zaznamenává silný zájem zákazníků a vidí prostor pro další růst.
Řetězec vstoupil do Česka v roce 2021, kdy otevřel svou první prodejnu na Václavském náměstí v Praze. Později přidal obchod v pražské Metropoli Zličín a následně expandoval také do Brna, kde působí v nákupním centru Olympia. Ostrava se tak stane třetím českým městem, kde bude možné v Primarku nakoupit.
Ostravou expanze nekončí
Čtvrtá pobočka navíc nebude poslední. Primark už dříve oznámil také další pražskou prodejnu, která vznikne v obchodním centru Westfield Černý Most. Podle současných plánů by měla začít fungovat mezi zářím 2027 a zářím 2028.
Česká síť Primarku se tak během několika let rozroste nejméně na pět obchodů. Expanze zároveň ukazuje, že řetězec dál věří především klasickým kamenným prodejnám. Na rozdíl od velké části módní konkurence v Česku stále neprovozuje běžný e-shop a zákazníky se snaží přilákat přímo do svých obchodů.