Noc pivovarů 2026: Oslava pivovarnictví se letos uskuteční ve třech krajích
- Pivovary s tradicí víc než 150 let i minipivovar založený před měsícem. I ty otevřou své brány návštěvníkům při dubnové Noci pivovarů.
- Aktuálně se na akci, která veřejnosti odhalí zajímavosti z výroby piva, připravují bezmála čtyři desítky malých i velkých pivovarů ze tří krajů.
- Akce se letos odehraje v Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském kraji.
Sládci pivovarů Gambrinus, Kozel a Radegast připravili u příležitosti Noci pivovarů tři pivní speciály. Ty budou moci ochutnat nejen návštěvníci v den konání akce v pátek 24. dubna přímo v pivovarech v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích, ale také hosté ve zhruba 45 podnicích na Plzeňsku, ve středních Čechách a na severní Moravě. Pivovary pro návštěvníky připravují prohlídky se sládky, slepé degustace nebo školu čepování.
„Potkali jsme se s ostatními sládky a každý z nás tří připravil pro Noc pivovarů vlastní recepturu, která charakterizuje jeho domovský pivovar a značku. Věříme, že jsme tak připravili další lákadlo pro návštěvníky Noci pivovarů i pro štamgasty ve vybraných hospodách. Srdečně zveme všechny, které zajímá české pivovarnictví i pivo. Ve všech našich pivovarech jsou připraveny zajímavé prohlídkové trasy za doprovodu sládků, ale i další program,“ říká Milan Bittner, sládek pivovaru Velkopopovický Kozel.
Speciály budou moci návštěvníci Noci pivovarů ochutnat čepované nebo v plechovkách v pátek 24. dubna přímo v pivovarech v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích. „Pivo patří do hospod, proto jsme se rozhodli, že část limitované várky k Noci pivovarů nabídneme i ve vybraných hospodách v kraji. Přineseme tak kousek atmosféry nadcházející Noci pivovarů přímo za fanoušky našeho hořkého Radegastu,“ doplňuje Jana Tovaryšová, sládková Pivovaru Radegast. Zhruba od pátku 17. dubna, tedy týden před akcí, se všechny tři speciály objeví na čepu ve zhruba 45 vybraných podnicích ve Středočeském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji.
Tři sládci, tři speciály
„Pro letošní Noc pivovarů jsme uvařili polotmavý speciál Gambrinus Hvězda noci 12°. Výrazná karamelová chuť se pojí s jemnou, vyváženou hořkostí, která nechá vyniknout spojení plzeňského, karamelového sladu a praženého ječmene. Díky chmelu Sládek pak získává pivo příjemný aromatický profil a hladké zakončení, které láká k dalšímu napití,“ říká sládková Eva Sýkorová, která se při přípravě speciálu inspirovala historickými recepturami Gambrinusu z 20. let minulého století. Nošovický pivovar pak nabídne světlý ležák s názvem Radegast Noční živel 12° podle receptury sládkové Jany Tovaryšové s plnou hořkou chutí a výrazným chmelovým aroma. To mu dávají americké odrůdy chmele El Dorado, Centennial a Citra, které doplňuje Žatecký poloraný červeňák a Uran. Středočeský pivovar ve Velkých Popovicích pak pro své příznivce připravil limitku Kozel Půlnoční 14°. „Je to tmavý speciál uvařený podle původní popovické receptury, kterou jsme oživili přidáním žitného sladu a praženého ječmene s moderními odrůdami chmele. Výsledkem je pivo s hlubokou tmavou barvou, výrazným sladovým základem a jemně suchým dozníváním,“ dodává Milan Bittner.
Černého Půlnočního Kozla budou moci lidé ochutnat například v Sázavské Kozlovně v Sázavě, v Restauraci Jureček v Říčanech, v restauraci U Císaře v Mirošovicích a také v několika hospodách v Praze. Polotmavou Hvězdu Noci od Gambrinusu najdou zájemci na čepu mimo jiné v plzeňských hospodách U Pechtů, Sokolovna Bolevec, Kartago nebo Patronka Na Hvězdě. Radegast Noční živel si pak můžou hosté dát třeba v kopřivnické Tatrovce, Těšínské Radegastovně, jablunkovském Hotelu Bullawa, havířovské Šatlavě nebo v ostravské Radegastovně Na Náměstí.
Sládci zvou na Noc pivovarů
Do letošní Noci pivovarů se zapojí všechny pivovary Prazdroje a pro návštěvníky chystají například speciální večerní prohlídky, na některých místech osvětlené jen svíčkami nebo čelovkami, kde se potkají přímo se sládky a lidmi z výroby. Kromě toho budou připravené také školy čepování, komentované slepé degustace piv s odborníky a doprovodný program. „Máme velkou radost, že můžeme být součástí svátku pivovarnictví a ukázat v netradiční večerní čas pivovary lidem. Ti tak budou moci nahlédnout do historie i současnosti vaření piva a podívat se, kde vzniká jejich oblíbený nápoj. Spolu s námi se letošní Noci pivovarů účastní dalších zhruba 40 pivovarů ve třech krajích. To ukazuje na vzájemný respekt a spolupráci pivovarských i hrdost na naše řemeslo,“ říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.
Radegast v Nošovicích zve například na prohlídku varny i sladovny a ochutnávku sladiny. Před pivovarem bude připraven doprovodný program s hudbou, posezením a občerstvením. Zájemci si budou moci zkusit i školu čepování.
Kozel připravuje ve Velkých Popovicích speciální prohlídku pivovaru, která ukáže výrobu piva trochu jinak než při běžné návštěvě. Prohlídka začíná na nové varně a pokračuje v historických pivních sklepích, kde se mohou návštěvníci těšit na rozšířenou degustaci piva. Na staré varně se otevře škola čepování piva a na nádvoří poběží po celou Noc pivovarů další program s živou hudbou.
Sládci pivovaru Gambrinus povedou komentované prohlídky historické i současné varny, návštěvníci ochutnají sladinu i zrající Gambrinus přímo z tanku.
Součástí netradiční prohlídky pivovaru Pilsner Urquell bude i část trasy pouze při svíčkách. V historických sklepích se pak návštěvníci potkají se sládky, kteří je seznámí třeba i s bednářským řemeslem. Nádvoří pivovaru pak ožije hudbou, lidé si budou moci zkusit postavit dřevěný pivovarský sud a čeká na ně i škola čepování, skvělé jídlo i pivo.
Speciální večerní prohlídky v Plzni nabídne i experimentální pivovar Elektrárna, který sídlí v bývalé elektrické rozvodně v areálu Plzeňského Prazdroje.