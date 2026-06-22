Startup grid.online získal miliony. Chce změnit způsob doručování balíků
- Český startup grid.online získal investici čtyři miliony eur.
- Firma během prvního roku překročila hranici jednoho milionu doručených zásilek.
- Kapitál chce využít na rozvoj technologie a přípravu zahraniční expanze.
Český startup grid.online, který vyvíjí platformu pro sdílení kapacit při doručování zásilek, získal investici ve výši čtyř milionů eur (zhruba 99 milionů korun). Firma oznámila, že během prvního roku fungování zvýšila počet zpracovaných zásilek více než desetinásobně a překonala hranici jednoho milionu doručení.
Investiční kolo vedl nizozemský fond DFF Ventures, připojil se polský Movens Capital a několik andělských investorů spojených s finskou doručovací společností Wolt. V projektu pokračují také dosavadní investoři Reflex Capital a J&T Ventures.
Grid.online vznikl v roce 2025 jako samostatný spin-off platformy Liftago. Zaměřuje se na propojení balíkových přepravců s externími kurýry, kteří mohou pokrývat výkyvy v poptávce po doručování. Firma tvrdí, že přepravcům pomáhá lépe využívat vlastní vozové parky a současně snižovat náklady spojené s nevyužitou kapacitou.
E-commerce mění pravidla hry
Podle společnosti prochází sektor doručování zásilek výraznou proměnou. Růst internetového obchodování, rychlé změny v objemu objednávek i přesun zákazníků od doručování domů k výdejním boxům vytvářejí tlak na logistické firmy, které musí průběžně upravovat své kapacity.
„Doručování v e-commerce směřuje k většímu počtu vozidel v ulicích a k tvrdším ekonomickým podmínkám, pokud si odvětví nepostaví sdílenou alternativu,“ uvedl zakladatel a šéf společnosti Ondřej Krátký.
Grid.online funguje jako technologická vrstva mezi přepravci a sítí nezávislých kurýrů. Prostřednictvím rozhraní API umožňuje dopravcům využívat externí kapacity v době zvýšené poptávky, aniž by museli rozšiřovat vlastní flotilu. Firma zdůrazňuje, že přepravcům nekonkuruje a nevstupuje do vztahu s jejich zákazníky.
Podle společnosti dnes síť zahrnuje zhruba 1000 až 2000 aktivních kurýrů a další zájemci čekají na zapojení. Grid.online zároveň uvádí, že na českém trhu spolupracuje s většinou významných mezinárodních balíkových přepravců, konkrétní firmy však nezveřejnil.
Peníze půjdou do vývoje i zahraniční expanze
Nově získaný kapitál chce startup využít především na rozšíření technologického zázemí. Investice má posílit vývojářský tým, automatizaci procesů a připravit firmu na vstup na zahraniční trhy.
Zástupci investorů označují za hlavní důvod investice rychlý růst firmy při zachování ekonomické efektivity. „Většina logistických firem v rané fázi roste tak, že utrácí. Grid.online vyrostl desetinásobně a přitom má silnou jednotkovou ekonomiku,“ uvedl zakládající partner fondu DFF Ventures Hidde Hoogcarspel.
Podobně se vyjádřil také investiční ředitel fondu Movens Capital Łukasz Lewandowski. Podle něj firma řeší problém, se kterým se potýkají přepravci napříč Evropou, a staví přitom na modelu sdílené infrastruktury namísto přímé konkurence jednotlivým hráčům na trhu.
Společnost zatím neoznámila, do kterých zemí plánuje expandovat. Podle vedení firmy by však podrobnosti o mezinárodním růstu měly být zveřejněny v blízké době.