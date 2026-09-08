Stavba jako hra. Expozice Future Builders ukáže dětem, jak vzniká dům budoucnosti
- Na veletrhu FOR ARCH v Praze vznikne živé staveniště Future Builders, které přiblíží stavební řemesla i moderní technologie.
- Děti a jejich rodiče si na 1 200 metrech čtverečních vyzkoušejí práci s materiály, zdicími roboty, 3D tiskem, virtuální realitou nebo umělou inteligencí.
- Future Builders proběhne od 16. do 19. září v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Expozice Future Builders chce dětem a jejich rodičům ukázat, jak vzniká dům a kolik různých profesí se na jeho stavbě podílí. Na 1 200 metrech čtverečních promění veletržní prostor v živé interaktivní staveniště, kde si návštěvníci od 16. do 19. září vyzkoušejí skutečná stavební řemesla, práci s materiály i moderní technologie. Stavbou je provede úniková hra, na jejímž konci společně odemknou dům budoucnosti.
Na stanovištích si děti sáhnou na materiály a nástroje, vyřeší praktické úkoly a postupně zjistí, jak na sebe jednotlivé profese při vzniku domu navazují. Zedník spolupracuje s dalšími řemeslníky, projektanty, techniky nebo stavbyvedoucími a právě týmová práce je jedním z hlavních témat expozice.
„Z aktivit, které dlouhodobě realizujeme v rámci Nadačního fondu Řemeslo pomáhá, se nám potvrzuje, že mladí lidé nechtějí o řemeslech jen poslouchat nebo přihlížet práci někoho jiného. Potřebují si věci sami vyzkoušet, vzít do ruky nástroje a materiály a dostat příležitost objevit v sobě nadšení i pro něco, o čem si třeba do té doby mysleli, že pro ně není,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Řemeslo pomáhá Petra Benešová. „Ve Future Builders navíc poprvé na jednom místě spojíme různé profese tak, jak spolu skutečně fungují při vzniku stavby. Děti tak mohou pochopit jejich návaznost, týmovou spolupráci i šíři celého oboru,“ dodává.
Expozici Future Builders připravují Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Nadační fond Řemeslo pomáhá.
Robot místo těžké práce
Stavebnictví se rychle mění a Future Builders chce ukázat i jeho technologickou stránku. Na živém staveništi se děti setkají například se zdicími roboty, 3D tiskem, virtuální realitou, umělou inteligencí nebo digitálními nástroji využívanými při plánování a samotné výstavbě.
Technologický posun zároveň mění podobu práce a přináší nové možnosti pro lidi, kteří se do oboru teprve rozhodují vstoupit. „Český stavební sektor dlouhodobě čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Jedním z důvodů je také klesající zájem o technické a řemeslné obory. Future Builders proto chceme mladým lidem ukázat co nejkonkrétněji, co jednotlivé profese skutečně znamenají a jaké možnosti nabízejí,“ konstatuje prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Nejde přitom jen o větší efektivitu, ale také o změnu samotného charakteru práce. „Technologie budou stále více přebírat nejtěžší fyzickou práci a my chceme, aby si děti odnesly konkrétní představu o tom, jak moderní stavebnictví skutečně vypadá. A třeba i našly nadšení pro něco, o čem vůbec doposud neuvažovali,“ dodává.
Hry, influenceři i módní přehlídka
Živé staveniště doplní program na pódiu, kde se vystřídají mladí lidé z oboru, odborníci a stavební influenceři. Pro děti a jejich rodiče jsou připravené také hry a kvízy.
Sobotní program 19. září nabídne rovněž módní přehlídku moderních pracovních oděvů pro kluky i holky nebo setkání s boxery, kteří vyrůstali na ulici a dnes se věnují řemeslu.