Bývalý manažer Kellnera staví v Singapuru českého jednorožce. Vládne jednomu z nejžhavějších oborů světa
Český startup Kilde už spravuje 200 milionů dolarů a míří ke statusu dolarového jednorožce.
- Radek Jezbera mění zkušenosti z Home Creditu v Singapuru v rychle rostoucí private-credit byznys.
- Private credit zažívá globální boom a Kilde chce do konce dekády spravovat miliardy dolarů.
Je to jedna z nejatraktivnějších investic na světě a Čech Radek Jezbera na ni naskočil. Řeč je o oboru private credit. V Singapuru vybudoval tento bývalý manažer, který kdysi budoval pro PPF Petra Kellnera Home Credit v Rusku, svůj startup Kilde. Firma nyní dosáhla na metu 200 milionů dolarů (zhruba 4,2 miliardy korun) pod správou a do konce roku věští ještě o 100 milionů dolarů více. Velmi pravděpodobně tak český kapitál vytvoří nového dolarového jednorožce.
Dva byznysy v jednom
O co v Kilde jde? Jsou to vlastně dvě firmy v jedné. První část shání investice především od institucionálních klientů a slibuje jim pravidelný výnos splácený v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách. Peníze pak použije na druhou stranu byznysu, tedy půjčování kreditním firmám.
Takové nebankovní firmy podle regulí nesmějí přijímat depozity a musejí se tedy poohlížet po dražším financování, od čehož jsou tu právě firmy jako Kilde. V Asii kreditních firem vznikají tisíce a hledají, kdo jim co nejlevněji půjčí, aby mohly poskytovat krátkodobé úvěry.
Nová meta, kterou lze z výsledků Kilde vyčíst, je 200 milionů dolarů pod správou. Zajímavější je ale růst, který má firma Radka Jezbery před sebou. „Kilde již patří mezi nejaktivnější subjekty s danou licencí v Singapuru. Je pravděpodobné, že už letos budou atakovat hranici 300 milionů dolarů kapitálu ve správě a dosavadním tempem růstu by miliardu dolarů ve správě mohli překonat koncem roku 2028,“ hodnotí Jan Staněk, řídicí partner venture kapitálového fondu Purple Ventures. Právě tenhle fond do Kilde opakovaně investoval a sám Jan Staněk věští status jednorožce v horizontu čtyř let.
|Rok
|AUM
|Výhled
|2025
|2,28 bil. USD
|Odhad
|2030
|4,50 bil. USD
|Predikce
Zdroj: Preqin, Private Markets in 2030; hodnota pro rok 2025 podle S&P Global Market Intelligence. Preqin očekává, že objem aktiv v private credit dosáhne v roce 2030 přibližně 4,5 bilionu USD.
Stejný termín dává i Radek Jezbera. „Private credit získává ve světě stále výraznější pozici a Kilde má velmi dobré předpoklady z tohoto růstu těžit. Rozšiřujeme spolupráci s úvěrovými partnery a zároveň i možnosti investičních příležitostí, což znamená více kvalitních příležitostí pro naše investory,“ říká.
Mezi nejrychleji rostoucími třídami
Je pochopitelné, že motivace vidět obor pozitivně je u obou zúčastněných součástí podnikání. Pohled na globálnější čísla z trhu nicméně hovoří velmi podobně. Trh private creditu se podle analytických dat společností Preqin a BlackRock zařadil k nejdynamičtěji rostoucím třídám alternativních aktiv na světě.
Zatímco ještě v roce 2020 dosahoval globální objem aktiv pod správou (AUM) v tomto sektoru zhruba jednoho bilionu dolarů, dnes přesahuje 1,7 bilionu a do roku 2030 má podle nejnovější zprávy Preqin Private Markets in 2030 vyšplhat až na 4,5 bilionu dolarů.
Tento strukturální posun je dán především ústupem tradičních komerčních bank z přímého korporátního úvěrování pod tlakem zpřísňující se regulace. Nezávislé investiční platformy a fondy tak přebírají roli klíčových poskytovatelů kapitálu pro středně velké firmy i nebankovní instituce, přičemž investorům nabízejí atraktivní dvouciferné zhodnocení chráněné reálným zajištěním.
Když je řeč o zajištění, Kilde si kreditní firmy co nejlépe oskóruje a jako zástavu si vezme jejich smlouvy s klienty, dokonce v hodnotě 1,6krát vyšší, než je investovaná částka. „Zatím žádná z těch firem nezkrachovala. Dílem je to štěstí, dílem náš dobrý odhad. Pokud by se něco událo, máme vždy vysoká práva, po zaměstnancích jsme zajištěni hned jako druzí,“ říká Radek Jezbera.
Váhu jeho byznysu potvrzuje i fakt, že se podle Purple Ventures začínají objevovat první potenciální strategičtí kupci.