V Česku startuje bezplatný program vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Podporuje ho Google
- Umělá inteligence mění nároky na práci napříč obory.
- Google.org financuje evropský program AI Works for Europe.
- Asociace pro aplikovaný výzkum v IT chce do konce roku 2027 proškolit v Česku přes 1500 lidí.
Umělá inteligence zásadně proměňuje pracovní trh a napříč obory mění podobu řady profesí. Nová evropská iniciativa financovaná společností Google.org, AI Works for Europe, proto přináší bezplatné vzdělávání v oblasti umělé inteligence pro pracovníky, jejichž pozice budou technologickou transformací ovlivněny nejvíce. Projekt v České republice realizuje Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT), která chce do konce roku 2027 proškolit více než 1 500 lidí.
„Jsme rádi, že můžeme být lokálním partnerem této iniciativy a pomoci dostat AI vzdělávání k lidem, kteří jej dnes nejvíce potřebují. Naším cílem je ukázat českým pracovníkům, že umělá inteligence představuje nástroj, který jim může výrazně usnadnit každodenní práci a zvýšit jejich hodnotu na trhu práce,“ říká Jaromír Hanzal, ředitel AAVIT.
Cílem programu je podpořit evropské pracovníky v osvojení praktického využití umělé inteligence a zvýšit jejich připravenost na měnící se pracovní prostředí a požadavky trhu práce. Proškolit chce až 50 tisíc pracovníků napříč Evropou. Ve střední a východní Evropě je koordinátorem programu litevská organizace Talents For Tech, která prostřednictvím projektu investuje do rozvoje dovedností v oblasti umělé inteligence více než 2,3 milionu eur.
„Umělá inteligence nemění pouze povahu práce. Mění samotnou definici připravenosti na pracovní trh. Tím, že si dnes lidé osvojí praktické AI dovednosti, obsadíme nejen současné pracovní pozice, ale také významně podpoříme růst ekonomické produktivity a zajistíme, že žádný pracovník nezůstane v digitální ekonomice stranou,“ uvedla Liza Ateh, vedoucí Google.org pro region EMEA.
Podle dat OECD a Světového ekonomického fóra patří země střední a východní Evropy mezi regiony, kde automatizace významně ovlivní více než čtvrtinu pracovních pozic založených na rutinních a administrativních činnostech. AI Works for Europe se proto zaměřuje především na profese mimo IT sektor, jako jsou administrativní pracovníci, pracovníci zákaznické podpory, účetní, zaměstnanci veřejné správy, pracovníci v marketingu nebo lidé procházející rekvalifikací.
„Český pracovní trh dnes nepotřebuje jen technologické specialisty. Potřebujeme, aby lidé napříč profesemi dokázali umělou inteligenci efektivně používat v každodenní práci. Právě schopnost pracovat s umělou inteligencí bude v následujících letech rozhodovat o konkurenceschopnosti firem i zaměstnanců,“ doplňuje Jaromír Hanzal.
Do programu jsou ve střední a východní Evropě zapojeny Česká republika, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Moldavsko. Společným cílem je proškolit více než 11 tisíc lidí.
„V současné době hrozí, že příliš mnoho lidí zůstane pozadu jen proto, že neměli příležitost se vzdělávat. Díky podpoře Google.org můžeme nyní tisícům lidí ve střední a východní Evropě otevřít praktické a dostupné cesty, jak získat jistotu v práci s umělou inteligencí a využít ji ve své kariéře,“ uvedla Jarune Preiksaite, generální ředitelka společnosti Talents For Tech.