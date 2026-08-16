Silné značky tlačí řetězce do kouta. Případ sporu Coca-Coly a Penny Marketu ukazuje problém českého trhu
- Vyřazení Coca-Coly z Penny Marketu ilustruje sílu takzvaných must-have značek.
- Dodavatelé mohou díky své pozici tlačit řetězce k horším obchodním podmínkám.
- Spor otevírá i otázku, proč jsou některé značkové výrobky v Česku dražší než jinde v Evropě.
Penny Market z nabídky v obchodech vyřadil Coca-Colu. Takovéhle vyloučení dominantní značky z nabídky velkého řetězce je ilustrací toho, jak drsně se chovají někteří dodavatelé takzvaných must-have produktů, tedy značkových potravin a drogerie, které v obchodě očekává velká část zákazníků.
Mají totiž to, čemu se v právu hospodářské soutěže říká „relativní tržní síla“. Obratově jsou sice menší než řetězec se širokou škálou produktů v prodejnách, ale v nabídce je prostě musíte mít, protože jinak bude významná část zákazníků nespokojená a odejde jinam. V drogerii to mohou být třeba pleny Pampers nebo krém Nivea, v potravinách třeba Plzeňský Prazdroj, Kinder vajíčka, Milka či právě Coca-Cola.
Tito dodavatelé vědí, že mohou obchodníka tlačit hodně do kouta, protože se chce dohodnout téměř za jakoukoliv cenu. Občas své požadavky ale přeženou, a tak obchodníkovi v Česku nezbývá nic jiného než daného dodavatele vyřadit z nabídky, protože prodej daného produktu přestává dávat ekonomický smysl.
Zejména když stále čekáme, až se rozhoupe Evropská komise a konečně předloží zákaz takzvaného teritoriálního omezování obchodu, tedy nekalé praktiky velkých dodavatelů, kteří si parcelují rádoby jednotný evropský trh a v některých zemích si účtují výrazně vyšší ceny, protože mají promyšlený systém, jak blokovat dovozy dané potraviny z jiné evropské země, kde je levněji. To je mimochodem častá debata o tom, proč Plzeňský Prazdroj dodává do německých obchodů výrazně levněji než do českých.
Ale vraťme se k případu Coca-Coly. Třeba ve Švýcarsku, Německu nebo Rakousku by se Penny Market mohl obrátit na antimonopolní úřad a nechat prošetřit, zda Coca-Cola nezneužívá svou relativní tržní sílu. Nejaktivnější je v této oblasti švýcarský antimonopolní úřad, který se nebál zasáhnout třeba proti poškozování obchodníků s auty ze strany BMW a aktuálně prošetřuje výrobce krémů Nivea a řeší, proč stejný produkt dodává švýcarským obchodníkům výrazně dráž než německým.
Kdyby se nad stejnou otázkou zamyslel český ÚOHS, možná bychom měli velmi rychle o dost levnější (příslušný výrobek silné značky, kterou si rádi kupujete, si dosaďte sami).
Současný spor mezi Penny Marketem a Coca-Colou se může na první pohled zdát jako spor dvou firem. Ale zajímat by měl především všechny české spotřebitele, protože se tady hraje především o to, jestli se dominantní producenti potravin začnou chovat v Česku trochu slušněji a nabízet podmínky obvyklé na ostatních trzích. Anebo se budou dál spoléhat na to, že jsme divoký východ a že Češi za své oblíbené značky zaplatí cokoliv.