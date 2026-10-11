V Praze se mění poměry. A nejen v politice, překvapení přichází i na trhu s byty
- Češi se o ně perou. Dr. Max znovu zkouší recept, který mu přinesl miliardy
- Pražské byty začínají zlevňovat. Na trhu se objevuje varovný signál z krizového roku 2022
- Praha překreslila politickou mapu. Vítěz voleb se vrátil z odepsaných, Piráti zůstali stranou
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
Češi se o ně perou. Dr. Max znovu zkouší recept, který mu přinesl miliardy
- Dr. Max chystá další velkou emisi dluhopisů určenou i drobným investorům.
Síť se pokusí navázat na předchozí úspěšné prodeje bondů, které domácnosti obvykle bleskově skoupily.
Nová emise přichází po roce, který byl na výdělky skupiny slabší.
Pražské byty začínají zlevňovat. Na trhu se objevuje varovný signál z krizového roku 2022
Situace na pražském trhu se staršími byty vypadá podobně jako na jaře roku 2022.
Tehdy započala takřka roční etapa, kterou řada Čechů nikdy nezažila: zlevňování bytů.
V řadě segmentů trhu se nyní otevírá prostor pro razantní smlouvání o ceně.
Praha překreslila politickou mapu. Vítěz voleb se vrátil z odepsaných, Piráti zůstali stranou
- Obliba hnutí Starostů a nezávislých roste podle průzkumů už několik měsíců, volby jeho návrat na politické výsluní potvrdily.
- Začneme jednat se STAN, od Pirátů bychom si rádi odpočinuli, řekl pražský lídr ODS Portlík.
- Minule se povolební licitace táhly několik měsíců, primátora zvolilo zastupitelstvo až v únoru 2023.
Deset drobností z Temu, 730 korun navíc. Češi už kvůli novému clu změnili způsob nakupování
- Dovoz zásilek nízké hodnoty z asijských tržišť typu Temu či Shein od zavedení nového cla výrazně klesl.
- Česká Celní správa už na novém poplatku vybrala stovky milionů korun.
- Levné balíky z Asie navíc zanedlouho podraží ještě více.
Český výrobce lokomotiv vybral zatáčku a už nepropouští. Těží z překvapivého obratu nejen v Německu
- Česká firma CZ Loko druhý rok po sobě zaznamenala pokles tržeb, tentokrát na 3,7 miliardy korun.
Poptávka po dieselových lokomotivách prý ale roste, firma proto vyhlíží jeden ze svých nejúspěšnějších roků.
Nákladní železnici v Evropě tlačí dolů drahá elektřina a slabší průmysl, převezené zboží meziročně kleslo o dvě procenta.