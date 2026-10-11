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V Praze se mění poměry. A nejen v politice, překvapení přichází i na trhu s byty

Co vám (ne)uteklo, 4. - 11. října 2026

Co vám (ne)uteklo, 4. - 11. října 2026 Zdroj: e15

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  • Češi se o ně perou. Dr. Max znovu zkouší recept, který mu přinesl miliardy
  • Pražské byty začínají zlevňovat. Na trhu se objevuje varovný signál z krizového roku 2022
  • Praha překreslila politickou mapu. Vítěz voleb se vrátil z odepsaných, Piráti zůstali stranou

Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.

Češi se o ně perou. Dr. Max znovu zkouší recept, který mu přinesl miliardy

  • Dr. Max chystá další velkou emisi dluhopisů určenou i drobným investorům. 

  • Síť se pokusí navázat na předchozí úspěšné prodeje bondů, které domácnosti obvykle bleskově skoupily. 

  • Nová emise přichází po roce, který byl na výdělky skupiny slabší. 

Pražské byty začínají zlevňovat. Na trhu se objevuje varovný signál z krizového roku 2022

  • Situace na pražském trhu se staršími byty vypadá podobně jako na jaře roku 2022.

  • Tehdy započala takřka roční etapa, kterou řada Čechů nikdy nezažila: zlevňování bytů. 

  • V řadě segmentů trhu se nyní otevírá prostor pro razantní smlouvání o ceně.  

Praha překreslila politickou mapu. Vítěz voleb se vrátil z odepsaných, Piráti zůstali stranou

  • Obliba hnutí Starostů a nezávislých roste podle průzkumů už několik měsíců, volby jeho návrat na politické výsluní potvrdily.
  • Začneme jednat se STAN, od Pirátů bychom si rádi odpočinuli, řekl pražský lídr ODS Portlík.
  • Minule se povolební licitace táhly několik měsíců, primátora zvolilo zastupitelstvo až v únoru 2023. 

Deset drobností z Temu, 730 korun navíc. Češi už kvůli novému clu změnili způsob nakupování

  • Dovoz zásilek nízké hodnoty z asijských tržišť typu Temu či Shein od zavedení nového cla výrazně klesl.
  • Česká Celní správa už na novém poplatku vybrala stovky milionů korun.
  • Levné balíky z Asie navíc zanedlouho podraží ještě více.

Český výrobce lokomotiv vybral zatáčku a už nepropouští. Těží z překvapivého obratu nejen v Německu

  • Česká firma CZ Loko druhý rok po sobě zaznamenala pokles tržeb, tentokrát na 3,7 miliardy korun. 

  • Poptávka po dieselových lokomotivách prý ale roste, firma proto vyhlíží jeden ze svých nejúspěšnějších roků. 

  • Nákladní železnici v Evropě tlačí dolů drahá elektřina a slabší průmysl, převezené zboží meziročně kleslo o dvě procenta. 

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