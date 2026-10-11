Praha překreslila politickou mapu. Vítěz voleb se vrátil z odepsaných, Piráti zůstali stranou
- Obliba hnutí Starostů a nezávislých roste podle průzkumů už několik měsíců, volby jeho návrat na politické výsluní potvrdily.
- Začneme jednat se STAN, od Pirátů bychom si rádi odpočinuli, řekl pražský lídr ODS Portlík.
- Minule se povolební licitace táhly několik měsíců, primátora zvolilo zastupitelstvo až v únoru 2023.
Návrat STAN, stagnace ODS a propad Pirátů i hnutí ANO. Výsledky komunálních voleb v Praze umožní stranám, které jsou vůči vládě v opozici, sestavit silnou a snad i akceschopnou městskou radu s pohodlnou většinou v zastupitelstvu. Takové uspořádání by mohlo ohrozit jen vyjednávání o klíčové posty, tedy o funkci primátora a radního pro dopravu.
Po kauze Dozimetr se STAN podařil comeback, byť jeho náskok na pražskou koalici Spolu tvořenou občanskými demokraty a TOP 09 je těsný. Formace Víta Rakušana získala 23,17 procenta, druhé Spolu má 22,05 procenta. Třetí je Praha Sobě s 17,91 procenta a čtvrté ANO s 14,36 procenta.
Jak se volilo v Praze?
Mapa ukazuje výsledky voleb do zastupitelstva Hlavního města Praha na úrovni volebních okrsků. Nezobrazuje výsledky voleb do zastupitelstev městských částí.
Je to fenomenální úspěch, řekl Rakušan
„To, že se ve volbách pereme v Praze s koalicí ODS a TOP 09, považuji za fenomenální. Minule jsme měli osmiprocentní zisk hlasů. Více než dvacetiprocentní výsledek by byl obrovský úspěch,“ komentoval v sobotu večer předběžná čísla Rakušan.
Hnutí roste už několik měsíců v průzkumech a komunální volby i první kolo senátních voleb jeho návrat na politické výsluní potvrdily. Voliče přetahuje hlavně od ANO. „Je tam zklamání, únava z ANO. Například u vysokoškolsky vzdělaných lidí začíná Andrej Babiš nejvíce ztrácet,“ dodal šéf STAN.
Naopak ODS způsobili voliči kocovinu, jakkoliv to není její první prohra v hlavním městě, v němž kdysi jasně dominovala. Poprvé skončila druhá v roce 2010 a největší propadák zaznamenala o čtyři roky později, kdy se umístila až čtvrtá. V letech 2018 a 2022 se ale ODS nejprve samostatně a pak ve svazku Spolu podařilo znovu vyhrát.
Aktuální druhé místo v nejsledovanější Praze může oslabit postavení šéfa občanských demokratů Martina Kupky i strany jako vedoucí opoziční síly, o něž začne soupeřit se STAN. „Občanští demokraté byli vždy soutěživí,“ uvedl k tomu lakonicky Kupka. Šéf poslanců ODS Marek Benda míní, že volební výsledky „jednoznačně podpořily“ pozici Kupky v čele strany.
Jednání o pražské vládě už odstartovala
„Těším se na koaliční vyjednávání. V Praze jsme zvyklí věc nejprve pečlivě odpracovat a pak hledat spojence. Budeme jednat se Spolu, Prahou sobě a s Piráty, programově se shodujeme například v podpoře městského bydlení,“ řekl lídr STAN v hlavním městě Petr Hlaváček.
Podle Rakušana jednání o pražské vládě odstartovala už v sobotu. „Pokud se první večer po volbách slaví a nezačne se jednat, není už o čem jednat. Začneme hned,“ prohlásil.
Po minulých volbách se právě Hlaváčkovi podařilo po složitých rozhovorech dohodnout vícebarevnou koalici s Piráty, přičemž primátorem se stal Bohuslav Svoboda z ODS. Piráti však už nyní pro získání většiny v zastupitelstvu nejsou potřeba a je otázka, zda v radě nakonec usednou politici Prahy sobě se svojí volební jedničkou Adamem Scheinherrem.
„S Piráty bychom si od sebe rádi odpočinuli. Myslím, že je to vzájemné. První schůzku budeme mít s kolegy ze STAN,“ uvedl lídr ODS v metropoli Tomáš Portlík. Možnost, že by po případném nezdaru sestavit vládu se Starosty zkusil vítěze voleb obejít a dohodnout se výměnou za primátorský řetěz s ANO, odmítl. „Takové spekulace jsou zbytečné, bude možné sestavit jiné funkční koalice,“ soudí Portlík. Kupka možný svazek s ANO v hlavním městě vyloučil.
V roce 2022 vyhrála v Praze volby do obecních zastupitelstev koalice Spolu, tehdy posílená ještě o KDU-ČSL. Získala 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty, třetí Piráti s 13 zastupiteli a čtvrtá Praha Sobě, která obsadila 11 křesel. Do zastupitelstva se dostaly ještě STAN s pěti a SPD se třemi mandáty. Po rekordně dlouhých vyjednáváních se na koalici domluvili zástupci Spolu, Pirátů a STAN. Svoboda byl primátorem zvolen v únoru 2023.