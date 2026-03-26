Jsme na prahu další velké krize, konflikt na Blízkém východě může zdražit bydlení, varuje šéf Monety Spurný
- Hormuzský průliv se může podle šéfa Monety Tomáše Spurného stát globální rozbuškou, a pokud bude jeho blokáda trvat, vzroste cena ropy i na 200 dolarů za barel.
- Hrozí drtivý inflační šok pro českou ekonomiku, která je závislá na dovozu surovin.
- Definitivně podle manažera končí éra levných peněz a hypoték.
Šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný v rozhovoru pro pořad FLOW upozorňuje na extrémní zranitelnost globálního trhu vůči konfliktům na Blízkém východě. Podle něj si veřejnost zatím ani plně neuvědomuje vážnost celé situace. Pokud podle něj bude situace trvat delší dobu, hrozí i scénář, kdy cena ropy vyletí až k 200 dolarům za barel. A to bude mít mnoho dalších důsledků.
Pro českou ekonomiku, která je závislá na dovozu surovin, by to dle jeho predikce znamenalo brutální inflační šok. Tento geopolitický tlak by mohl zastavit hospodářský růst a udržet inflaci vysoko nad cílovanými hodnotami.
„Situaci sleduji s pocity úzkosti. Pokud Hormuzský průliv zůstane uzavřený nebo blokovaný po dobu více než šesti měsíců, tak si myslím, že se nacházíme ve velmi složité situaci, která bude mít dalekosáhlé dopady nejen na Českou republiku, ale na celou globální ekonomiku,“ říká Spurný v rozhovoru.
Konec éry levných peněz
Šéf české banky také predikuje, že úrokové sazby hned tak neklesnou. Zatímco trh doufá v levnější úvěry, Spurný vidí spíš padesátiprocentní pravděpodobnost, že ČNB bude muset sazby kvůli inflačním tlakům naopak zvýšit. Podle něj byla éra extrémně levných peněz anomálií, která sice pomohla některým lidem k bydlení, ale zároveň znehodnotila měnu a zlikvidovala úspory střední třídy.
Podle Spurného definitivně skončila éra levných hypoték. „Doba, kdy jste dostala hypotéku za dvě procenta, je nenávratně pryč… Hypotéka pod šest procent je dobrá hypotéka,“ říká v pořadu.
Návrat k „normálu“, kde peníze mají svou reálnou cenu, je sice ekonomicky zdravější, ale pro českou společnost, zvyklou na levné hypotéky, je to těžký náraz. Bydlení navíc i kvůli divoké geopolitice možná opět zdraží.
Jak moc a jaké oblasti konflikt ovlivní? Jak by sám Spurný řešil dostupnost bydlení pro mladé lidi?