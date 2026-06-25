Sken obličeje bude nový standard místo cestovního pasu, říká Kučera z Letiště Praha
- Letiště Praha letos očekává rekordních více než 18 milionů cestujících.
- Nové rentgeny na Terminálu 2 zrychlily bezpečnostní kontrolu, standardní odbavení trvá 10 minut.
- Praha pro tuto sezonu získala silná přímá spojení do USA i Asie a nové evropské destinace.
Ani válečné otřesy na Blízkém východě, ani uzavření jedné z nejdůležitějších tras pro přepravu ropy či obavy z drahého leteckého paliva nepřevážily nad chutí cestovat. Pražské letiště směřuje k nejsilnější sezoně ve skoro devadesátileté historii.
Podle člena představenstva společnosti Letiště Praha Martina Kučery jím letos projde množství pasažérů, které zhruba odpovídá počtu obyvatel Nizozemska. „Pokud všechno poběží tak, jak je nastartováno, měli bychom dosáhnout rekordu a letošek zakončit zhruba s 18,3 milionu cestujících,“ uvedl v pořadu FLOW. Zvládnout rostoucí nároky se letiště snaží mimo jiné technologickými změnami, které by postupně měly podstatně změnit tvář cestování a usnadnit pasažérům cestu na jejich sedadlo v letadle.
Vibrující kufry
Cestující se ale podle Kučery často sami připravují o klidný odlet. Kamenem úrazu zůstávají elektrická zařízení jako powerbanky, holicí strojky či e-cigarety, která patří striktně na palubu letadla, nikoli do zavazadlového prostoru. „Stává se, že se zařízení v zavazadle spustí a my pak musíme řešit vibrující kufr. Je to bezpečnostní hrozba, nastupuje pyrotechnická služba a způsobuje to dočasné pozastavení provozu,“ popisuje Kučera.
Budoucnost bez letenek
Komfort na samotném letišti mají naopak zvýšit masivní investice do technologií. Na Terminálu 2 už cestující procházejí novou bezpečnostní kontrolou a je to rok, co nemusí z tašek vyndávat elektroniku ani lahve s tekutinami.
„Technologie přinesla zvýšení propustnosti o téměř padesát procent. V 98 procentech času provozu držíme frontu do 10 minut,“ tvrdí Kučera s tím, že cestující si novinky chválí a moderní skenery řadí pražské letiště k evropské špičce. Budoucnost podle Kučery patří biometrii a odhaduje, že i v Praze se bude létat do deseti let bez letenek, tedy jen po přečtení obličeje. Podobně to funguje už nyní třeba v některých asijských zemích.
Na Sicílii nebo do Filadelfie
Letiště pro letošní rok výrazně posílilo síť přímých dálkových i regionálních spojení. Milníkem je návrat transatlantické linky do Filadelfie, která v nabídce chyběla od začátku koronavirové pandemie. „Je to další destinace v Severní Americe. Bohužel stále ještě sezonní, pouze přes léto. Nežijeme ale jen přítomností, neustále se snažíme vyjednávat, aby se trh Severní Ameriky stal pro nás v budoucnu celoročním,“ vysvětluje strategii Kučera.
Zásadní rozmach zažívají také linky směrem na východ. V průběhu léta zahajuje provoz prémiová společnost Starlux s lety do Taipeje. „Starlux je společnost, která si extrémně zakládá na vysoké kvalitě odbavení a celkovém komfortu. Pro cestující z Prahy to bude velmi zajímavá a atraktivní alternativa pro lety do celé jihovýchodní Asie,“ popisuje Kučera. Na druhou polovinu roku je nastartováno přímé spojení do Hanoje a také nové lety na Blízký východ – do Rijádu a Džiddy.
Pro cesty po Evropě letiště nově nabízí destinace jako španělskou Ibizu, turecký Bodrum, britský Newcastle, litevský Vilnius nebo sicilské Palermo, kam byla navíc navýšena sedačková kapacita. „Portfolio destinací, kam se podívat třeba jen na prodloužený víkend, je letos pro české cestující opravdu bohaté,“ doplňuje Kučera.
Kdy se cestující konečně dočkají vlakového spojení na letiště a v jaké fázi je ambiciózní projekt Airport City? To jsou další témata, která moderátorka Veronika Jonášová s Martinem Kučerou v pořadu FLOW probírala. Podívejte se na rozhovor ve videu v článku.